Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια επιστημονική μελέτη του 1960, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, επανέρχεται στο προσκήνιο λόγω της πρόβλεψής της για την 13η Νοεμβρίου 2026.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μαθηματική εξίσωση υπερβολικής αύξησης του πληθυσμού, η οποία κατέληγε σε μια θεωρητική «δημογραφική μοναδικότητα» τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Οι ίδιοι οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν τον όρο «Ημέρα της Αποκάλυψης» με δόση χιούμορ, αναγνωρίζοντας ότι το μαθηματικό τους μοντέλο δεν μπορούσε να επεκταθεί επ' αόριστον.

Στην πραγματικότητα, τα σύγχρονα στοιχεία του ΟΗΕ διαψεύδουν το σενάριο του άπειρου πληθυσμού, καθώς ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται παγκοσμίως.

Η μελέτη αποτελεί πλέον ένα παράδειγμα για το πώς η προβολή παλαιών τάσεων στο μέλλον μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

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Μια επιστημονική μελέτη ηλικίας 66 ετών επανέρχεται στα social media, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία που προσδιόριζε ως «Ημέρα της Αποκάλυψης»: η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Τι υπολόγισαν, όμως, πραγματικά οι ερευνητές και πόση σχέση έχει η εξίσωση με το τέλος του κόσμου;

Η ιστορία ανακινήθηκε στις 24 Αυγούστου από το βρετανικό UNILAD, αλλά η αυθεντική πηγή βρίσκεται στο τεύχος του περιοδικού Science της 4ης Νοεμβρίου 1960.

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Τι δημοσίευσε το Science

Η πεντασέλιδη μελέτη είχε τον εντυπωσιακό τίτλο «Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026» και δημοσιεύθηκε στον τόμο 132 του Science, στις σελίδες 1291-1295. Συγγραφείς ήταν ο Heinz von Foerster, η Patricia M. Mora και ο Lawrence W. Amiot. Το πρωτότυπο είναι καταχωρισμένο τόσο στο Science όσο και στο PubMed.

Ο von Foerster δεν ήταν απλώς «μαθηματικός», όπως αναφέρεται σε αρκετές αναδημοσιεύσεις. Ήταν αυστριακής καταγωγής Αμερικανός φυσικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός και πρωτοπόρος της κυβερνητικής. Οι τρεις ερευνητές εργάζονταν τότε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Ιλινόι και η εργασία είχε χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τα αμερικανικά Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

Οι συγγραφείς συγκέντρωσαν 24 διαφορετικές εκτιμήσεις για τον παγκόσμιο πληθυσμό, οι οποίες κάλυπταν περίπου 2.000 χρόνια και 100 ανθρώπινες γενιές, από την εποχή του Χριστού μέχρι το 1958. Έλεγξαν, μάλιστα, τις πηγές για να αφαιρέσουν στοιχεία που αποτελούσαν απλές αντιγραφές παλαιότερων υπολογισμών και θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα.

Με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων κατέληξαν στην εξίσωση:

Ν(t) = 1,79 × 10¹¹ / (2026,87 – t)^0,99

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Το Ν συμβόλιζε τον πληθυσμό και το t το έτος. Η καμπύλη ακολουθούσε τα ιστορικά στοιχεία με μέση απόκλιση περίπου 7%, ποσοστό που θεωρήθηκε εντυπωσιακά μικρό για δεδομένα δύο χιλιετιών.

Πώς η εξίσωση έβγαζε… άπειρους ανθρώπους

Το μοντέλο δεν περιέγραφε μια απλή εκθετική αύξηση, αλλά μια υπερβολική ανάπτυξη: όσο μεγάλωνε ο πληθυσμός τόσο ταχύτερα αυξανόταν και η δυνατότητά του να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.

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Οι ερευνητές υποστήριζαν ότι ο άνθρωπος διαφέρει από άλλους βιολογικούς πληθυσμούς επειδή επικοινωνεί, συνεργάζεται, δημιουργεί κοινωνίες και αναπτύσσει τεχνολογία. Περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν να σημαίνουν περισσότερες γνώσεις και περισσότερες εφευρέσεις, οι οποίες επέτρεπαν στη Γη να συντηρεί ακόμη μεγαλύτερο πληθυσμό. Επρόκειτο για έναν μηχανισμό θετικής ανατροφοδότησης.

Όταν, όμως, το έτος t πλησίαζε το 2026,87, ο παρονομαστής της εξίσωσης μηδενιζόταν και το αποτέλεσμα πήγαινε μαθηματικά στο άπειρο. Αυτό το σημείο ονομάστηκε «δημογραφική μοναδικότητα» και μετατράπηκε, με εμφανή δόση χιούμορ, σε «Ημέρα της Αποκάλυψης».

Δεν υπήρχε, βεβαίως, περίπτωση να υπάρξει άπειρος πληθυσμός. Η μαθηματική μοναδικότητα σήμαινε ότι πριν φτάσει εκεί η καμπύλη, κάτι θα έπρεπε υποχρεωτικά να αλλάξει: η γεννητικότητα, η θνησιμότητα, η κοινωνική συμπεριφορά, η τεχνολογία ή τα φυσικά όρια του πλανήτη.

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Υπάρχει και μία σημαντική λεπτομέρεια που συνήθως εξαφανίζεται από τους εντυπωσιακούς τίτλους: οι ίδιοι οι ερευνητές έδιναν για το κρίσιμο έτος περιθώριο λάθους συν ή πλην 5,5 ετών. Επομένως, η 13η Νοεμβρίου δεν ήταν ποτέ μια «ακριβής επιστημονική προφητεία». Επιλέχθηκε ως προκλητικός τίτλος και συνέπιπτε με την 115η επέτειο από τη γέννηση του von Foerster, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 13 Νοεμβρίου 1911.

Οι αισιόδοξοι, οι απαισιόδοξοι και το μαύρο χιούμορ

Το πρωτότυπο κείμενο διατηρεί σε αρκετά σημεία έναν ειρωνικό τόνο. Οι συγγραφείς χώρισαν τη συζήτηση σε «αισιόδοξους» και «απαισιόδοξους».

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Οι αισιόδοξοι θεωρούσαν ότι η τεχνολογία τροφίμων, η βιομηχανία και η επιστημονική πρόοδος θα συνέχιζαν να συμβαδίζουν με την αύξηση του πληθυσμού. Οι απαισιόδοξοι προειδοποιούσαν για εξάντληση των φυσικών πόρων, δηλητηρίαση της βιόσφαιρας, υπερβολική πυκνότητα και υποβάθμιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

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Οι ερευνητές παρατηρούσαν ότι, επί δύο χιλιετίες, η ανθρωπότητα είχε κατορθώσει να αναπτύσσει την τεχνολογία που χρειαζόταν για να επιβιώνει. Κατέληγαν, όμως, σε μία φράση που έμεινε ιστορική:

«Τα δισέγγονά μας δεν θα πεθάνουν από την πείνα· θα πεθάνουν από το στρίμωγμα».

Το χιούμορ ήταν ακόμη πιο εμφανές όταν δοκίμασαν την εξίσωση προς τα πίσω. Υπολόγισαν ότι, εάν αναζητούσαν έναν μοναδικό υποθετικό «Αδάμ», αυτός θα έπρεπε να είχε εμφανιστεί πριν από περίπου 200 δισεκατομμύρια χρόνια – πολύ πριν από την ηλικία που απέδιδε τότε η επιστήμη στο ίδιο το Σύμπαν. Με αυτό τον παραλογισμό αναγνώριζαν ουσιαστικά ότι κανένα μαθηματικό μοντέλο δεν μπορεί να επεκτείνεται απεριόριστα ούτε προς το παρελθόν ούτε προς το μέλλον.

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Το “peoplo-stat” για τον έλεγχο του πληθυσμού

Το τελευταίο μέρος της μελέτης δεν περίμενε παθητικά την «Αποκάλυψη». Πρότεινε την κατασκευή ενός κοινωνικού μηχανισμού ανάδρασης, τον οποίο οι συγγραφείς ονόμασαν χαριτολογώντας «peoplo-stat», κατά το thermostat.

Στόχος του θα ήταν η σταθεροποίηση του πληθυσμού μέσω της εξισορρόπησης γεννήσεων και θανάτων. Επειδή το προσδόκιμο ζωής αυξανόταν, οι ερευνητές υπολόγιζαν ότι το μέσο μέγεθος της οικογένειας έπρεπε να περιοριστεί σε λίγο περισσότερα από δύο παιδιά.

Παρέθεταν επίσης προτάσεις που συζητούνταν εκείνη την εποχή, όπως νομοθετικά μέτρα, βαριά φορολόγηση των οικογενειών με περισσότερα από δύο παιδιά και κατάργηση φορολογικών εκπτώσεων. Κατέληγαν με ακόμη ένα σαρκαστικό σχόλιο: η μετανάστευση στο Διάστημα θα μπορούσε να αποτελέσει λύση, αρκεί να μη δοθεί στους «διαστημικούς ταξιδιώτες» άδεια επιστροφής στη Γη.

Πρόκειται, ασφαλώς, για ιδέες που αντανακλούν τη δεκαετία του 1960. Η σημερινή προσέγγιση του ΟΗΕ στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην εκπαίδευση –ιδίως των κοριτσιών–, στην ισότητα των φύλων και στην ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού.

Τι συνέβη τελικά με τον πληθυσμό

Το 1960 στη Γη ζούσαν περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Για το 2026, η εξίσωση του von Foerster θα έδινε ήδη από την αρχή του έτους περισσότερους από 205 δισεκατομμύρια και θα κατέληγε στο άπειρο τον Νοέμβριο.

Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, ο παγκόσμιος πληθυσμός το 2026 εκτιμάται σε περίπου 8,30 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Οι τελευταίες Προοπτικές Παγκόσμιου Πληθυσμού του ΟΗΕ προβλέπουν ότι ο πληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνεται με όλο και βραδύτερο ρυθμό, θα κορυφωθεί περίπου στα 10,3 δισεκατομμύρια στα μέσα της δεκαετίας του 2080 και θα υποχωρήσει ελαφρά στα 10,2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2100.

Η παγκόσμια γονιμότητα έχει μειωθεί από 3,31 παιδιά ανά γυναίκα το 1990 σε περίπου 2,25 σήμερα, ενώ περισσότερες από τις μισές χώρες βρίσκονται ήδη κάτω από το όριο αναπλήρωσης των 2,1 παιδιών. Ένας στους τέσσερις ανθρώπους ζει σε χώρα της οποίας ο πληθυσμός έχει ήδη φτάσει στο ανώτατο σημείο του.

Η αύξηση που θα συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες οφείλεται κυρίως στη «δημογραφική ορμή»: υπάρχουν σήμερα πολύ περισσότεροι άνθρωποι σε αναπαραγωγική ηλικία, ακόμη και αν κάθε οικογένεια αποκτά λιγότερα παιδιά.

Τι πρόσθεσαν οι σημερινές αναδημοσιεύσεις

Το αρχικό άρθρο του Science δεν προέβλεπε ότι στις 13 Νοεμβρίου 2026 θα ξεσπούσαν πόλεμοι, θα κατέρρεε το περιβάλλον ή θα εξαφανιζόταν ξαφνικά η ανθρωπότητα.

Η κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα και η επισιτιστική ασφάλεια είναι εύλογες σημερινές προεκτάσεις της συζήτησης, αλλά δεν αποτελούσαν τον πυρήνα της εξίσωσης του 1960. Το λεγόμενο «Doomsday Argument» του αστροφυσικού Brandon Carter, που εμφανίστηκε το 1983, είναι διαφορετική θεωρία και δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Το ίδιο ισχύει και για την παρερμηνεία του ημερολογίου των Μάγια σχετικά με το 2012.

Στις 13 Νοεμβρίου 2026 ο κόσμος δεν πρόκειται, βάσει οποιασδήποτε σοβαρής επιστημονικής ένδειξης, να τελειώσει. Θα είναι απλώς ακόμη μία Παρασκευή και 13.

Η μελέτη, όμως, παραμένει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, επειδή δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να μετατρέπεται μία παλιά τάση σε βεβαιότητα για το μέλλον. Η εξίσωση δεν προέβλεψε το τέλος της ανθρωπότητας. Προέβλεψε, χωρίς ίσως να το επιδιώκει, το τέλος της ίδιας της εξίσωσης.