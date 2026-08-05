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Το εμβόλιο στοχεύει μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS εκπαιδεύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα να εντοπίζει και να καταστρέφει προκαρκινικά κύτταρα.

Στη δοκιμή συμμετείχαν είκοσι άτομα, εκ των οποίων το 90% ανέπτυξε ισχυρή ανοσολογική απόκριση χωρίς να εμφανίσει καρκίνο κατά την παρακολούθηση.

Οι ερευνητές παρατήρησαν υποχώρηση παγκρεατικών κύστεων στους ασθενείς, ενισχύοντας την ανάγκη για διεξαγωγή μεγαλύτερων κλινικών μελετών στο μέλλον.

Η επιστημονική ομάδα σχεδιάζει νέες δοκιμές για να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου ως μέσο πρόληψης της επιθετικής αυτής νόσου.

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Μια νέα προσέγγιση στην πρόληψη του καρκίνου του παγκρέατος δημιουργεί αισιοδοξία στην επιστημονική κοινότητα, καθώς ένα πειραματικό εμβόλιο κατάφερε να παρουσιάσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε αρχικό στάδιο κλινικής δοκιμής.

Η μελέτη αφορούσε άτομα που είχαν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο και τα πρώτα ευρήματα από τη δοκιμή Φάσης Ι, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Cancer Discovery, δείχνουν ότι η έγκαιρη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή στρατηγική πρόληψης.

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Ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου, καθώς συχνά εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο και η εξέλιξή του είναι ταχεία. Ωστόσο, η ανάπτυξή του δεν συμβαίνει απότομα, αλλά μπορεί να ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, μέσα από κύστες και άλλες προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Αυτή η μακρά περίοδος πριν από την εμφάνιση του όγκου αποτελεί ένα σημαντικό «παράθυρο ευκαιρίας» για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εξέλιξη της νόσου.

Πηγή: iSTOCK

«Τα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο λόγω κληρονομικής προδιάθεσης ή εξαιτίας της παρουσίας μιας ανησυχητικής παγκρεατικής αλλοίωσης, η οποία εντοπίζεται σε απεικονιστικό έλεγχο, συνήθως υποβάλλονται σε τακτική παρακολούθηση για να διαπιστωθούν πιθανές μεταβολές με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε η Νίχα Ζάιντι, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και μία από τις επικεφαλής συγγραφείς της μελέτης.

«Όταν υπάρχει αρκετά μεγάλη ανησυχία ότι η αλλοίωση μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο ή όταν εντοπιστεί καρκίνος σε πρώιμο στάδιο, η σημερινή καθιερωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η χειρουργική αφαίρεση. Ωστόσο, οι πιθανότητες υποτροπής φτάνουν έως και το 80%, ενώ πολλές από τις πρόδρομες αλλοιώσεις του καρκίνου του παγκρέατος είναι μικροσκοπικές και επομένως δεν μπορούν να εντοπιστούν με τις απεικονιστικές εξετάσεις», πρόσθεσε.

Εμβόλιο εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό να «χτυπά» τις προκαρκινικές αλλοιώσεις

Περισσότερο από το 90% των καρκίνων του παγκρέατος συνδέεται με μεταλλάξεις στο γονίδιο KRAS, οι οποίες εμφανίζονται συχνά και σε πρώιμες προκαρκινικές αλλοιώσεις. Με βάση αυτό το δεδομένο, οι ερευνητές ανέπτυξαν το εμβόλιο mKRAS-VAX, το οποίο στοχεύει τις έξι πιο συχνές μεταλλάξεις του γονιδίου, με στόχο να «εκπαιδεύσει» το ανοσοποιητικό σύστημα να εντοπίζει και να καταστρέφει κύτταρα που ενδέχεται να εξελιχθούν σε καρκινικά.

Στην πρώτη κλινική δοκιμή Φάσης Ι συμμετείχαν 20 άτομα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος, λόγω γενετικής προδιάθεσης ή παγκρεατικών ανωμαλιών που είχαν εντοπιστεί μέσω εξετάσεων. Οι συμμετέχοντες έλαβαν τέσσερις δόσεις του εμβολίου μέσα σε 13 εβδομάδες και παρακολουθήθηκαν για περίπου 16,5 μήνες.

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Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: κανένας από τους συμμετέχοντες δεν εμφάνισε καρκίνο ή αλλοιώσεις υψηλού κινδύνου, ενώ το 90% ανέπτυξε ισχυρή ανοσολογική απόκριση. Παράλληλα, κύτταρα ανοσολογικής μνήμης παρέμειναν ανιχνεύσιμα έως και δύο χρόνια μετά τον εμβολιασμό.

Επιπλέον, σε ορισμένους ασθενείς παρατηρήθηκε υποχώρηση παγκρεατικών κύστεων, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για μεγαλύτερες μελέτες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μακρά διάρκεια της ανοσίας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για μια μελλοντική προληπτική θεραπεία κατά της νόσου.

Το επόμενο βήμα: Μεγαλύτερες δοκιμές για την πρόληψη της νόσου

Οι ερευνητές συνεχίζουν την προσπάθεια με μια νέα κλινική δοκιμή, η οποία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ένταξης συμμετεχόντων. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και να διαπιστωθεί αν μπορεί πράγματι να λειτουργήσει ως μέσο πρόληψης του καρκίνου του παγκρέατος.

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Εφόσον τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε επόμενες μελέτες, το εμβόλιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην αντιμετώπιση της νόσου, μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης καρκινικών όγκων σε άτομα υψηλού κινδύνου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, ιδιαίτερα σε μορφές καρκίνου όπως αυτή του παγκρέατος, όπου η απουσία αποτελεσματικών μεθόδων πρώιμης διάγνωσης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Παρότι οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτείται ακόμη πολλή έρευνα, χαρακτηρίζουν τα μέχρι τώρα ευρήματα ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος δείχνει ότι η ιδέα της πρόληψης του καρκίνου μέσω εμβολίων μπορεί να αποτελέσει έναν νέο δρόμο στην ιατρική έρευνα.

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