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Οι ερευνητές μελέτησαν περισσότερα από 160 είδη αραχνών, συγκρίνοντας τη μηχανική της κίνησης και τις επιδόσεις τους σε ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η ταχύτητα των αραχνών εξαρτάται κυρίως από την αρχιτεκτονική των ποδιών τους και την εξελικτική πορεία κάθε είδους.

Παρά το μικρό της μέγεθος, η αράχνη goblin παρουσίασε εντυπωσιακή ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε τους επιστήμονες να χαρακτηρίσουν την κίνησή της ως τηλεμεταφορά.

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Η αράχνη-κυνηγός (huntsman spider) που εντοπίστηκε στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας αναδείχθηκε η ταχύτερη στον κόσμο, σύμφωνα με νέα διεθνή επιστημονική έρευνα που εξέτασε τις επιδόσεις δεκάδων ειδών, σύμφωνα με το NewScientist. Η συγκεκριμένη αράχνη μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα που αγγίζει τα 3,6 μέτρα το δευτερόλεπτο, επίδοση που την κατατάσσει στην κορυφή του ζωικού βασιλείου όσον αφορά τις αράχνες.

Μέχρι σήμερα, το σχετικό ρεκόρ αποδιδόταν σε ένα είδος από το Μαρόκο, στην αράχνη flic-flac, η οποία μετακινείται με χαρακτηριστικές περιστροφικές κινήσεις όταν τρομάζει. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος μετακίνησης δεν αποτελεί κανονικό τρέξιμο, καθώς λειτουργεί μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες και κυρίως σε αμμώδεις πλαγιές.

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Christofer Clemente/University of the Sunshine Coast

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Γκράιφσβαλντ στη Γερμανία και το Imperial College του Λονδίνου συνέλεξαν περισσότερα από 160 ζωντανά είδη αραχνών από την Αυστραλία, τη Βόρεια Αμερική, τη νότια Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αξιοποίησαν και δεκάδες ακόμη δείγματα από καταστήματα εξωτικών ζώων.

Κάθε αράχνη ζυγίστηκε και υποβλήθηκε σε δοκιμές ταχύτητας πάνω σε ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες, ώστε να συγκριθούν οι επιδόσεις και η μηχανική της κίνησής τους. Παράλληλα, οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από σχεδόν 100 ακόμη είδη που είχαν μελετηθεί σε προηγούμενες έρευνες.

World’s fastest running spider discovered



Scientists have identified Australia's jungle huntsman spider as the world's fastest running spider, reaching speeds of nearly 3.6 m/s, more than double the previous recorded speed of the Moroccan flic-flac spider pic.twitter.com/urVkvIZgaF — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 2, 2026

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεγαλύτερες αράχνες έχουν γενικά υψηλότερες ταχύτητες, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί απόλυτο κανόνα.

Υπάρχουν όμως και αξιοσημείωτες εξαιρέσεις όπως η μικροσκοπική πορτοκαλί αράχνη goblin (Oonops pulcher), η οποία ζυγίζει μόλις 0,1 χιλιοστό του γραμμαρίου αλλά κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 0,2 μέτρα το δευτερόλεπτο. Ήταν τόσο γρήγορη σε σχέση με το μέγεθός της ώστε ο ερευνητής Σρέγιας Κουτσιμπχόλτα από το Imperial College του Λονδίνου δήλωσε στο περιοδικό New Scientist ότι η αράχνη «έμοιαζε κυριολεκτικά να τηλεμεταφέρεται».

Η αράχνη-κυνηγός (huntsman spider) της Αυστραλίας – Πηγή: iSTOCK

Η μελέτη κατέληξε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την ταχύτητα δεν είναι μόνο το μέγεθος του σώματος, αλλά κυρίως η αρχιτεκτονική των ποδιών και η εξελικτική πορεία κάθε είδους. Οι αράχνες με σχετικά μακρύτερα πόδια αποδείχθηκαν σημαντικά ταχύτερες, ενώ το αν ζουν σε ιστούς ή όχι δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα την ταχύτητά τους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η εξέλιξη και οι στρατηγικές κυνηγιού διαμόρφωσαν τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν σε ορισμένα είδη να επιτυγχάνουν εντυπωσιακές επιδόσεις.

(Με πληροφορίες από NewScientist)