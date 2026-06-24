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Η Ισλανδία αποφάσισε την επανεκκίνηση της φαλαινοθηρίας που είχε σταματήσει το 2023, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων.

Επανεκκίνηση της φαλαινοθηρίας μετά από δύο χρόνια στην Ισλανδία

Δύο μέρες μετά την επανάληψη του κυνηγιού, δύο πτεροφάλαινες (το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στη Γη μετά τη γαλάζια φάλαινα) θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

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Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ιαπωνία είναι οι μόνες τρεις χώρες που εξακολουθούν να επιτρέπουν την εμπορική φαλαινοθηρία, παρά τις διεθνείς κατακραυγές.

«Οι πρώτοι θάνατοι πτεροφαλαινών στο ισλανδικό κυνήγι φαλαινών φέτος είναι καταστροφικοί», δήλωσε η Τζοάνα Σουάμπε, διευθύντρια ευρωπαϊκών δημόσιων υποθέσεων της οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων Humane World for Animals.

Iceland has killed its first whales since 2023, after resuming commercial hunting. Two whales were killed off the coast of Iceland, ending a two-year hiatus on the controversial practice.



Animal welfare organisations and the public expressed their opposition to the practice. pic.twitter.com/jXyxhmQLD8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2026

«Η Ισλανδία έχει σκοτώσει περισσότερες από 1.000 πτεροφάλαινες τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όχι μόνο το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον πλανήτη, αλλά και είδος που έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως ως ευάλωτο στην εξαφάνιση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Σουάμπε.

Η ισλανδική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει το φθινόπωρο νομοσχέδιο για την απαγόρευση της φαλαινοθηρίας.

Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας απαγόρευσε την εμπορική θανάτωση φαλαινών το 1986, εν μέσω ανησυχίας για τη μείωση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών. Το Ινστιτούτο Έρευνας Θαλάσσιων και Γλυκών Υδάτων της Ισλανδίας έχει εισηγηθεί να μη συλληφθούν περισσότερες από 150 πτεροφάλαινες στη σεζόν του 2026.

Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 28% σε σχέση με την ετήσια ποσόστωση που είχε εισηγηθεί για την περίοδο 2018–2025, πρόσθεσε. Για το κυνήγι ρυγχοφαλαινών φέτος, το ινστιτούτο έχει ορίσει ετήσια κάρπωση 168 ζώων, μειωμένη κατά 23% σε σχέση με τα έτη 2018–2025.