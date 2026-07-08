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Από το σύνολο των συμμετεχόντων, μόνο τέσσερις χώρες εκπροσωπούνται από γυναίκες ηγέτες, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Kristrún Frostadóttir.

Η Ισλανδή πρωθυπουργός εξελέγη το 2024 και αποτελεί μία από τις νεότερες εν ενεργεία ηγέτες παγκοσμίως, έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως δημοσιογράφος και οικονομολόγος.

Η παρουσία της Frostadóttir στη Σύνοδο προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ηλικίας της και της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων της στην ηγεσία της χώρας της.

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Η Άγκυρα φιλοξενεί αυτό το διήμερο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, συγκεντρώνοντας τους ηγέτες των κρατών-μελών της Συμμαχίας από όλο τον κόσμο.

Οι εργασίες της Συνόδου ξεκίνησαν την Τρίτη, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υποδέχεται στο Προεδρικό Μέγαρο τους ηγέτες και τις αντιπροσωπείες των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

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Οι τέσσερις γυναίκες που εκπροσωπούν χώρες του ΝΑΤΟ

Από τις 32 χώρες της Συμμαχίας, μόλις τέσσερις εκπροσωπούνται από γυναίκες που κατέχουν την ανώτατη πολιτική ηγεσία των κρατών τους. Πρόκειται για:

Mette Frederiksen – Πρωθυπουργός της Δανίας

Kristrún Frostadóttir – Πρωθυπουργός της Ισλανδίας

Giorgia Meloni – Πρωθυπουργός της Ιταλίας

Gordana Siljanovska-Davkova – Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας

Η νεαρή πρωθυπουργός της Ισλανδίας που συγκέντρωσε τα βλέμματα

Ανάμεσα στις τέσσερις γυναίκες ηγέτες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία της πρωθυπουργού της Ισλανδίας, Kristrún Frostadóttir. Η νεαρή πολιτικός ξεχώρισε τόσο λόγω της ηλικίας της όσο και επειδή παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρότι βρίσκεται στην εξουσία εδώ και περίπου δύο χρόνια.

İzlanda Başbakanı Frostadóttir, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı.



Frostadóttir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne duyduğu hayranlığı da gizleyemedi. pic.twitter.com/58G1qg7W7n — Conflict (@ConflictTR) July 8, 2026

Μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, η Frostadóttir ήταν η νεότερη εν ενεργεία ηγέτης στον κόσμο. Ωστόσο, έχασε την πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης όταν αναδείχθηκε ο 36χρονος νέος ηγέτης του Θιβέτ, με αποτέλεσμα να περάσει στη δεύτερη θέση μεταξύ των νεότερων γυναικών ηγετών.

Η Kristrún Frostadóttir εξελέγη πρωθυπουργός το 2024, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Γεννήθηκε στις 12 Μαΐου 1988 στο Ρέικιαβικ και πραγματοποίησε τις πρώτες της σπουδές στην Ισλανδία. Στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Γέιλ και στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, ενώ για σύντομο χρονικό διάστημα εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν επιστρέψει στην πατρίδα της.

Μετά την επιστροφή της στην Ισλανδία εργάστηκε ως δημοσιογράφος και οικονομολόγος, μέχρι να αποφασίσει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. Αρχικά ανέλαβε την ηγεσία της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας και στις βουλευτικές εκλογές του 2024 οδήγησε το κόμμα της στη νίκη, συγκεντρώνοντας ποσοστό 20,8%, γεγονός που της επέτρεψε να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού.

Η Kristrún Mjöll Frostadóttir είναι πρωθυπουργός της Ισλανδίας από τον Δεκέμβριο του 2024 και αρχηγός της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας. Είχε προηγουμένως εκλεγεί μέλος του Althing, του κοινοβουλίου της Ισλανδίας, στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Σε ηλικία 36 ετών έγινε η νεότερη εν ενεργεία ηγέτης κράτους στον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, είναι παντρεμένη με τον Έιναρ Μπέργκουρ Ίνγκβαρσον και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ηλικίας επτά και τεσσάρων ετών.