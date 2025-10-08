Ένα νέο είδος αράχνης ανακαλύφθηκε πρόσφατα κοντά σε δασώδη περιοχή Nong Rong, στην επαρχία Phanom Thuan του Kanchanaburi στη δυτική Ταϊλάνδη. Τα δείγματα παρουσιάστηκαν σε ερευνητές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Τσουλαλόνγκκορν, όπου μελετήθηκαν περαιτέρω.

Μετά την ανάλυση των δειγμάτων με στερεομικροσκόπιο και τη σύγκρισή τους με παρόμοια είδη, η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αράχνες ανήκουν πιθανότατα στο γένος Damarchus — μια ομάδα μυγαλόμορφων ή «wishbone» αραχνών που συναντώνται στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία. Οι αράχνες αυτής της ομάδας είναι γνωστές για τις φωλιές τους σε σχήμα διχάλας (wishbone) που σκάβουν στο έδαφος και μέσα στις οποίες περιμένουν το θήραμά τους. Αν και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του νέου είδους ταιριάζουν περισσότερο με το γένος Damarchus, τα μοριακά δεδομένα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αυτήν την ταξινόμηση.

Η ομάδα περιέγραψε το νέο είδος σε επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Zootaxa. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του νέου είδους είναι οι έντονες διαφορές ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό.

Το αρσενικό έχει μήκος περίπου 1,5 εκατοστό, ενώ το θηλυκό φτάνει περίπου 2,5 εκατοστά. Τα αρσενικά έχουν γκρι απόχρωση και καλύπτονται από μια λευκή ουσία άγνωστης μέχρι στιγμής ταυτότητας· όταν διατηρούνται σε αλκοόλη, αποκτούν κοκκινοκαφέ χρώμα. Τα θηλυκά, αντίθετα, έχουν πιο έντονο πορτοκαλί χρώμα και δεν διαθέτουν τη λευκή επίστρωση.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η ανακάλυψη ενός γυνανδρομόρφου δείγματος στο σύνολο. Οι γυναιδρομόρφοι είναι σπάνιοι οργανισμοί που είναι κατά το ήμισυ αρσενικοί και κατά το ήμισυ θηλυκοί — κάθε πλευρά του σώματος φέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά, χωρισμένα συμμετρικά στη μέση. Οι γυναιδρομόρφοι διαφέρουν από τους ερμαφρόδιτους, καθώς οι τελευταίοι έχουν και τα δύο φύλα αλλά διατηρούν συμμετρία, ενώ ο γυναιδρομορφισμός είναι πολύ πιο σπάνιος.

Το συγκεκριμένο δείγμα παρουσίαζε καθαρό διαχωρισμό ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του αρσενικού και του θηλυκού, κάτι που ενέπνευσε και το όνομα του είδους.

«Το είδος ονομάστηκε Inazuma, από χαρακτήρα του ιαπωνικού manga One Piece, γνωστό για την ικανότητα να αλλάζει φύλο μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Το στυλ του Inazuma χαρακτηρίζεται από διμερή ασυμμετρία, με έντονο πορτοκαλί χρώμα στη μία πλευρά και λευκό στην άλλη. Αυτή η χρωματική διάταξη αντικατοπτρίζει τη σεξουαλική διμορφία του είδους, όπου τα αρσενικά εμφανίζουν λευκό χρώμα και τα θηλυκά πορτοκαλί», αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Πρόκειται για την πρώτη αναφορά γυναιδρομόρφου στο πλαίσιο της οικογένειας Bemmeridae, στην οποία ανήκει το γένος Damarchus. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί μόνο δύο περιπτώσεις γυναιδρομορφισμού σε μυγαλόμορφες αράχνες, και οι δύο στην οικογένεια Theraphosidae.

«Με βάση τα καταγεγραμμένα περιστατικά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το δείγμα μας παρουσιάζει παρόμοια μορφή με το πρώτο γνωστό περιστατικό, με διμερή ασυμμετρία και εκδήλωση των δύο φύλων σε αντίθετες πλευρές. Ωστόσο, η αιτία του φαινομένου παραμένει άγνωστη. Ο Kaston είχε προτείνει ότι ο γυναιδρομορφισμός μπορεί να προκύψει από την απώλεια δύο ή περισσότερων φυλετικών χρωμοσωμάτων Χ (μια χρωμοσωμική ανωμαλία) στο θηλυκό ζυγωτό, πιθανώς εξαιτίας φυσικών παραγόντων όπως η μόλυνση από νηματώδεις», αναφέρουν οι ερευνητές.

Η ανακάλυψη αυτή, που αφορά όχι μόνο ένα νέο είδος αλλά και την ύπαρξη ενός γυναιδρομόρφου μεταξύ των δειγμάτων, αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια και συναρπαστική βιολογική ανακάλυψη.

Πηγή: phys.org

