Οι αρμόδιοι για το κλίμα υπουργοί των χωρών της ΕΕ ενέκριναν την Τετάρτη τον στόχο σχετικά με την κλιματική αλλαγή για το 2040- τη μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 90%, μα με έναν βαθμό «ευελιξίας».

Σε δημόσια ψηφοφορία οι υπουργοί ενέκριναν τον στόχο του 90%, στο πλαίσιο του οποίου θα επιτρέπεται σε χώρες να αγοράζουν ξένους «πόντους» εκπομπών άνθρακα για να καλύψουν μέχρι και 5% από τον στόχο της περικοπής 90%, ανέφερε ο Λαρς Άαγκαρντ, υπουργός Κλίματος της Δανίας, που προήδρευσε στις συνομιλίες. Αυτό πρακτικά θα μείωνε στο 85% τη μείωση που απαιτείται από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Η ΕΕ συμφώνησε επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο στο μέλλον να χρησιμοποιήσει διεθνείς «πόντους» άνθρακα για να πιάσει ένα επιπλέον 5% των μειώσεων για το 2040, είπε ο Άαγκαρντ- κάτι που εν δυνάμει θα μπορούσε να «κόψει» άλλο 5%.

