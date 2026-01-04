«Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από όλους τους εμπλεκόμενους» ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δήλωση για τη Βενεζουέλα που υποστηρίχθηκε από τα 26 από τα 27 κράτη- μέλη της ΕΕ και υπογράφεται από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ τονίζουν επίσης ότι «οι αρχές του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει να τηρούνται», ιδίως από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Στη δήλωση προστίθεται ότι η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών πρέπει να γίνεται «με πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας» και ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η βούληση του λαού της Βενεζουέλας.

Η τοποθέτηση αυτή εκλαμβάνεται ως έμμεση κριτική στην προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς αμερικανικές δυνάμεις εισέβαλαν στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τη δήλωση δεν υποστήριξε η Ουγγαρία, της οποίας ο ακροδεξιός πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Ολόκληρη η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση.

Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την τήρηση αυτών των αρχών, ως θεμέλιο της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Νικολάς Μαδούρο δεν διαθέτει τη νομιμοποίηση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου και έχει ταχθεί υπέρ μιας ειρηνικής, υπό την ηγεσία των ίδιων των Βενεζουελάνων, μετάβασης στη δημοκρατία, με σεβασμό στην κυριαρχία της χώρας. Το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίσει το μέλλον του πρέπει να γίνει σεβαστό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως. Παράλληλα, η ΕΕ τονίζει ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας.

Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, προκειμένου να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο μια διαπραγματευμένη, δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική λύση στην κρίση, υπό την ηγεσία των ίδιων των Βενεζουελάνων.

Ο σεβασμός στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την επίλυση της τρέχουσας κρίσης στη χώρα.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, είναι απαραίτητο όλοι οι εμπλεκόμενοι να σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που βρίσκονται σήμερα υπό κράτηση στη Βενεζουέλα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι άνευ όρων.

Οι προξενικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ βρίσκονται σε στενό συντονισμό, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων κρατούνται παράνομα στη Βενεζουέλα.

