Η ΕΕ επενδύει 1,07 δισ. στην άμυνα – Έμφαση σε AI, drones και συνεργασία με Κίεβο

Επενδύσεις 1,07 δισ. ευρώ σε 57 νέα αμυντικά έργα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας κρίσιμους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοάμυνα, τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισής τους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund – EDF).

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο συνολικό πακέτο των 7,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021–2027 και στηρίζει τους στόχους του “Defence Readiness Roadmap 2030”, με έμφαση σε τέσσερα βασικά «εμβληματικά προγράμματα» (flagships): την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας κατά των Drones (European Drone Defence Initiative), την Επιτήρηση της Ανατολικής Πτέρυγας (Eastern Flank Watch), την European Air Shield (ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας) και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα (European Space Shield).

Πάνω από 15 έργα συνδέονται άμεσα με αυτά τα προγράμματα, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται οριζόντιες δράσεις σε αισθητήρες, ψηφιακό μετασχηματισμό και κυβερνοτεχνολογίες, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης.

Η ΕΕ εντείνει επίσης τη συνεργασία της με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, με τη στήριξη του Γραφείου Αμυντικής Καινοτομίας της ΕΕ στο Κίεβο (EU Defence Innovation Office in Kyiv). Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση.

Μία από τις βασικές πρωτοβουλίες, το Project STRATUS, θα αναπτύξει ένα σύστημα κυβερνοάμυνας με τεχνητή νοημοσύνη για σμήνη drones, με τη συμμετοχή ουκρανού υπεργολάβου, διασφαλίζοντας ότι το έργο αξιοποιεί άμεσα εμπειρία από το πεδίο μάχης.

Για την προσέλκυση νέων ταλέντων, αρκετά έργα που επικεντρώνονται στη μαζική παραγωγή οικονομικών πυρομαχικών για drones θα προκηρύξουν επιμέρους προσκλήσεις (“sub-calls”) για νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ – SMEs). Οι μικρότερες αυτές εταιρείες μπορούν να λάβουν έως και 60.000 ευρώ η καθεμία για την ενσωμάτωση καινοτομιών, διευκολύνοντας την είσοδο στην αγορά ακόμη και για όσες δεν διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στον αμυντικό τομέα. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και ουκρανικοί φορείς.

Συνολικά, στα επιλεγμένα έργα συμμετέχουν 634 οντότητες από 26 κράτη-μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή δέσμευση για ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 38% των συμμετεχόντων και λαμβάνοντας άνω του 21% της συνολικής χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο των προσκλήσεων, 675 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 32 έργα ανάπτυξης δυνατοτήτων και 332 εκατ. ευρώ για 25 ερευνητικά έργα.

Επόμενα βήματα:

Μετά την επιλογή των επιτυχόντων προτάσεων, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην προετοιμασία των συμφωνιών επιχορήγησης με τις κοινοπραξίες, με στόχο την υπογραφή τους έως το τέλος του έτους.