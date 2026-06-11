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Με αφορμή τη νέα αμυντική συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του Παρισιού και της Λευκωσίας, νέες απειλές κατά της Κύπρου, αλλά και των κρατών που αναπτύσσουν στρατιωτική συνεργασία μαζί της, εξαπέλυσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Πυρά» Τουρκίας κατά Γαλλίας για την αμυντική συμφωνία με την Κύπρο

Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης ναυτικής άσκησης «Denizkurdu-II» (Θαλασσόλυκος), η Τουρκία ανέφερε ότι η συμφωνία είναι «παράνομη», καθώς η Γαλλία δεν αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου και δεν διαθέτει σχετική αρμοδιότητα στο πλαίσιο των συμφωνιών που διέπουν το καθεστώς του νησιού.

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Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε αντίθεση με τις συμφωνίες του 1960, ενώ παράλληλα αγνοεί, κατά την τουρκική θέση, τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη σταθερότητα στην περιοχή.

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντα και την ασφάλεια της αποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» (ΤΔΒΚ), προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία ή συμμαχία η οποία, σύμφωνα με την Άγκυρα, στρέφεται κατά των συμφερόντων της Τουρκίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, κάθε στρατιωτική πρωτοβουλία που στοχεύει, κατά την τουρκική εκτίμηση, στα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς δεν έχει προοπτική επιτυχίας απέναντι στην τουρκική ισχύ.

Στο ίδιο πλαίσιο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υπογραμμίζει ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν, όπως αναφέρει, την επιχειρησιακή δυνατότητα και την αποφασιστικότητα να αντιδράσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρήσουν ότι απειλεί την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Τέλος, η Άγκυρα διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνοντας έτοιμη να λάβει όλα τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για τη διαφύλαξη των στρατηγικών της συμφερόντων και εκείνων της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

«Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που αγνοεί την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και στοχεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της “ΤΔΒΚ” δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας έναντι της Τουρκίας.

Ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα και να εγγυόμαστε την ασφάλεια της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο ισχυρή απάντηση σε εχθρικές στάσεις που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων», αναφέρουν οι τουρκικές πηγές.