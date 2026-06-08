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Το περιστατικό σημειώθηκε ενόψει της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιείται στην κυπριακή πρωτεύουσα. Παρά την ένταση, όλα τα κρατικά αεροσκάφη συνέχισαν κανονικά την πορεία τους και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Το χρονικό των παρενοχλήσεων

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες από το κυπριακό Υπουργείο Άμυνας και πηγές του Πενταγώνου, οι τουρκικές προκλήσεις εκδηλώθηκαν σε δύο φάσεις, με επίκεντρο τον παράνομο πύργο ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα:

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Στις 19:14: Καταγράφηκε το πρώτο περιστατικό, με ραδιοφωνικές παρεμβολές και παρενόχληση μέσω ασυρμάτου στα αεροσκάφη των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας.

Καταγράφηκε το πρώτο περιστατικό, με ραδιοφωνικές παρεμβολές και παρενόχληση μέσω ασυρμάτου στα αεροσκάφη των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Δέκα λεπτά αργότερα (19:24): Σημειώθηκε το δεύτερο επεισόδιο, με ανάλογη παρενόχληση να στρέφεται απευθείας κατά του αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια.

Παράλληλα με τον ηλεκτρονικό πόλεμο και τις παρεμβολές στις επικοινωνίες, η Άγκυρα προχώρησε και σε επίδειξη ισχύος στον αέρα. Δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου —γινόμενα αντιληπτά ακόμη και από τις ελεύθερες περιοχές— και παρακολουθούσαν από απόσταση τις πτήσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε επικίνδυνη προσέγγιση.

Σημειώνεται ότι το ελληνικό Πεντάγωνο είχε δημοσιοποιήσει νωρίς το πρωί το αναλυτικό πρόγραμμα της μετάβασης του κ. Δένδια στην Κύπρο, γεγονός που δείχνει ότι η τουρκική πλευρά λειτούργησε βάσει σχεδίου.

Το σοβαρό αυτό επεισόδιο έρχεται σε μια συγκυρία όπου η ατζέντα της Συνόδου στη Λευκωσία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις εξελίξεις στην Ουκρανία, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και την επιχειρησιακή εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ε.Ε. (Άρθρο 42/7 της ΣΕΕ).

Αντιδράσεις και διπλωματικές κινήσεις

Η Λευκωσία και η Αθήνα προετοιμάζουν ήδη την απάντησή τους. Τη Δευτέρα αναμένεται να υπάρξει αναλυτική και λεπτομερής ενημέρωση για τα γεγονότα, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα πραγματοποιηθούν αυστηρά διπλωματικά διαβήματα. Παράλληλα, αναμένεται με ενδιαφέρον η επίσημη τοποθέτηση και καταδίκη του περιστατικού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θύματα της προκλητικότητας έπεσαν κορυφαίοι αξιωματούχοι κρατών-μελών της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κατοχική δύναμη καταφεύγει σε τέτοιες ενέργειες, καθώς παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων στο νησί.