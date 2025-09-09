Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή έως και 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Ουκρανού χάκερ Βολοντίμιρ Βίκτοροβιτς Τιμοστσούκ. Ο 29χρονος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε διεθνείς επιθέσεις ransomware με τα κακόβουλα λογισμικά Nefilim, LockerGoga και MegaCortex, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε εταιρείες της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έγινε από το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων Ναρκωτικών και Επιβολής του Νόμου (INL) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μέσω του προγράμματος ανταμοιβών για το Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα (TOCRP). Παράλληλα, προσφέρεται επιπλέον αμοιβή έως ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη δίωξη άλλων ηγετικών μελών της ομάδας, εκτός του Τιμοστσούκ και ενός ήδη γνωστού συνεργού του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας Νέας Υόρκης, από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2021 ο Τιμοστσούκ και οι συνεργοί του χρησιμοποίησαν τα παραπάνω κακόβουλα λογισμικά για να κρυπτογραφήσουν δίκτυα υπολογιστών και να εξαπολύσουν εκτεταμένες επιθέσεις ransomware. Στόχος τους ήταν εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων τόσο από την πληρωμή λύτρων όσο και από τα έξοδα αποκατάστασης.

Η υπόθεση παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI, την Europol, καθώς και τις αρχές της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Νορβηγίας. Το κατηγορητήριο σε βάρος του Ουκρανού περιλαμβάνει επτά κατηγορίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή του σε εγκληματικές δραστηριότητες ransomware. Ο Τιμοστσούκ παραμένει φυγόδικος.

Η ανακοίνωση



Σήμερα, το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων Ναρκωτικών και Επιβολής του Νόμου (INL) του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνει προσφορά αμοιβής έως και 10 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταμοιβών για το Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα (TOCRP) για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοδράστη Volodymyr Viktorovych Tymoshchuk.



Επιπλέον, το INL ανακοινώνει και ξεχωριστή προσφορά αμοιβής έως και 1 εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη ή/και καταδίκη άλλων βασικών ηγετών (εκτός από τον Tymoshchuk και έναν γνωστό συνωμότη) των παραλλαγών ransomware Nefilim, LockerGoga και MegaCortex.



Σύμφωνα με ποινικό κατηγορητήριο που κατατέθηκε στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (EDNY), από τουλάχιστον τον Δεκέμβριο του 2018 έως τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2021, ο Tymoshchuk και άλλοι συνωμότες χρησιμοποίησαν τις παραλλαγές ransomware Nefilim, LockerGoga και MegaCortex για να κρυπτογραφήσουν δίκτυα υπολογιστών και να εφαρμόσουν σχήματα ransomware εναντίον εκατοντάδων ιδιοκτητών εταιρικών δικτύων-θυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα σχήματα ransomware ήταν δαπανηρά για τα αμερικανικά θύματα, τόσο σε πληρωμές λύτρων όσο και σε κόστη αντιμετώπισης.



Η σημερινή ανακοίνωση έγινε σε συντονισμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI, την Europol και τους εταίρους μας στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Νορβηγία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το αποσφράγισμα του συμπληρωματικού κατηγορητηρίου, με το οποίο ο Tymoshchuk κατηγορείται για επτά αδικήματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του στο ransomware. Ο Tymoshchuk παραμένει φυγάς.



Οι σημερινές προσφορές αμοιβής έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών στο πλαίσιο του TOCRP, το οποίο υποστηρίζει τις προσπάθειες επιβολής του νόμου για τη διατάραξη του διεθνικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του ransomware, σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν έχετε πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το FBI στο +1-917-242-1407 (WhatsApp/Signal) ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected]. Εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του FBI. Εάν βρίσκεστε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, μπορείτε να επισκεφθείτε την πλησιέστερη αμερικανική πρεσβεία.



ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι δεν είναι επιλέξιμοι για αμοιβές.