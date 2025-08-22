O πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου επί της πρώτης προεδρίας Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο το πρωί της Πέμπτης στο σπίτι του Τζον Μπόλτον στο Μέριλαντ, του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και πλέον ένθερμου επικριτή του προέδρου, επιβεβαίωσε το NBC News.

Η έφοδος αποτελεί μέρος μιας «έρευνας εθνικής ασφάλειας για την αναζήτηση διαβαθμισμένων αρχείων», δήλωσε στο NBC News ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έγραψε στο Twitter «ΚΑΝΕΙΣ δεν είναι υπεράνω του νόμου… Πράκτορες του FBI σε αποστολή» περίπου στις 7 π.μ. ET, την ίδια ώρα που οι πράκτορές του φέρεται να έφτασαν στην κατοικία του Μπόλτον στη Μπεθέσντα, κοντά στην Ουάσινγκτον.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission August 22, 2025

O Μπόλτον διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη, αλλά και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου επί της πρώτης προεδρίας Τραμπ.

Συγκεκριμένα, υπηρέτησε ως τρίτος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ για 17 μήνες και ήρθε σε σύγκρουση μαζί του σχετικά με το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα, η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει τη δημοσίευση ενός βιβλίου του Μπόλτον, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, περιείχε απόρρητες πληροφορίες.