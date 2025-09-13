Μια ισχυρή έκρηξη από διαρροή αερίου σημειώθηκε το Σάββατο (13/9) σε μπαρ στην περιοχή Puente de Vallecas της Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άτομα, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η έκρηξη συνέβη στην οδό Manuel Maroto και επηρέασε τόσο το κτίριο κατοικιών πάνω από το κατάστημα όσο και το μπαρ “Mis Tesoros” που βρίσκεται δίπλα του. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και ασθενοφόρα για τη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.

Advertisement

Advertisement

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και ρυθμίζει την κυκλοφορία, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν την απομάκρυνση συντριμμιών και την έρευνα στο σημείο.