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Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την άγρια ζωή στη Ζιμπάμπουε καταγράφει ένα κοπάδι ελεφάντων να διασχίζει κολυμπώντας περίπου 7 χιλιόμετρα στη λίμνη Καρίμπα, προκειμένου να φτάσει από την ηπειρωτική στεριά σε ένα νησί. Παρά το τεράστιο μέγεθός τους, τα ζώα αποδεικνύουν πως είναι ικανοί κολυμβητές, διατηρώντας τις προβοσκίδες τους πάνω από την επιφάνεια του νερού για να αναπνέουν.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο X από τον χρήστη Gary161718, γνωστό ως EXPLOREREYES, ο οποίος αναφέρει ότι η ασυνήθιστη αυτή διαδρομή πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Πάρκο Ματουσαντόνα, στην περιοχή της λίμνης Καρίμπα.

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A remarkable sighting in Zimbabwe: a herd of elephants was observed swimming an impressive 7 kilometres from the mainland towards an island in Lake Kariba, within Matusadona National Park. pic.twitter.com/3WwdAzzYpw — EXPLOREREYES (@Gary161718) November 24, 2026

Οι ελέφαντες κολυμπούν με τις προβοσκίδες τους σαν αναπνευστήρες

Οι ελέφαντες μπορεί να είναι τα μεγαλύτερα χερσαία θηλαστικά, ωστόσο το μέγεθός τους δεν τους εμποδίζει να κινούνται με ευκολία στο νερό. Αντίθετα, είναι ιδιαίτερα ικανοί κολυμβητές, μπορούν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και αξιοποιούν την προβοσκίδα τους για να αναπνέουν ενώ το υπόλοιπο σώμα τους βρίσκεται βυθισμένο.

Η συγκεκριμένη καταγραφή είναι εντυπωσιακή, καθώς αποτυπώνει τα ζώα να διασχίζουν μια μεγάλη έκταση ανοιχτού νερού, με κατεύθυνση προς ένα νησί, σε μια διαδρομή που απαιτεί αντοχή και προσανατολισμό.

Η λίμνη Καρίμπα και η άγρια ζωή της περιοχής

Η λίμνη Καρίμπα βρίσκεται στα σύνορα της Ζιμπάμπουε με τη Ζάμπια και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες στον κόσμο, με τεράστια έκταση και πλούσια οικολογική ζωή. Στα νερά της ζουν, μεταξύ άλλων, ιπποπόταμοι και κροκόδειλοι, ενώ στις όχθες και στα γύρω νησιά συναντώνται ελέφαντες και πολλά ακόμη είδη άγριας ζωής.

Το Εθνικό Πάρκο Ματουσαντόνα, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης, φιλοξενεί ένα σημαντικό οικοσύστημα με ελέφαντες, λιοντάρια, βουβάλια, λεοπαρδάλεις και αντιλόπες. Η παρουσία των ζώων γύρω από τη λίμνη και οι μετακινήσεις τους μεταξύ στεριάς και νησιών αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής σε αυτό το ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον.