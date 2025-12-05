Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ, καθώς κρίθηκε ότι παραβίασε τους νέους ψηφιακούς νόμους της ΕΕ – μία απόφαση που αναμένεται να εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, αλλά ενδεχομένως και της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι παραβιάσεις, οι οποίες εξετάζονταν τα τελευταία δύο χρόνια, αφορούν τρεις βασικούς τομείς:

Τη «παραπλανητική» μπλε σήμανση επαλήθευσης, η οποία πλέον μπορούσε να αγοραστεί από χρήστες, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό αυθεντικών λογαριασμών.

Την έλλειψη διαφάνειας στις διαφημίσεις, καθώς η εταιρεία δεν παρείχε τη δημόσια λίστα διαφημιζομένων που απαιτείται ώστε να προλαμβάνονται απάτες, ψευδείς διαφημίσεις και συντονισμένες πολιτικές καμπάνιες.

Την άρνηση παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα σε ερευνητές, οι οποίοι παρακολουθούν κρίσιμα ζητήματα όπως η πολιτική παραπληροφόρηση.

Η απόφαση αποτελεί μερικό κλείσιμο της έρευνας που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και είναι η πρώτη επίσημη καταδίκη της πλατφόρμας βάσει του Digital Services Act (DSA), του νέου νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει το περιεχόμενο και τη λειτουργία των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών από το 2023. Η Επιτροπή εξακολουθεί να διερευνά θέματα που αφορούν τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και τη χειραγώγηση της πληροφορίας.

Με βάση το DSA, η X μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως 6% των παγκόσμιων εσόδων της – τα οποία για το 2024 υπολογίζονται στα 2,5–2,7 δισ. δολάρια. Εναντίον της βρίσκονται ακόμη τρεις έρευνες, δύο εκ των οποίων σχετίζονται με τον τρόπο που άλλαξε η προώθηση περιεχομένου και οι αλγόριθμοι μετά την εξαγορά της Twitter από τον Μασκ και τη μετονομασία της σε X.

Στο σκέλος των προστίμων, η Επιτροπή επέβαλε:

45 εκατ. ευρώ για την αλλαγή της διαδικασίας επαλήθευσης και την εμπορευματοποίηση του μπλε σήματος,

35 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις στους κανόνες των διαφημίσεων,

40 εκατ. ευρώ για μη παροχή πρόσβασης σε δεδομένα προς ερευνητές.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής με αρμοδιότητα την τεχνολογία, Χένα Βιρκκούνεν, υπογράμμισε ότι η ΕΕ «κρατά την X υπεύθυνη για την υπονόμευση των δικαιωμάτων των χρηστών και την αποφυγή λογοδοσίας», σημειώνοντας πως «παραπλανητικά μπλε σημάδια, αδιαφάνεια στις διαφημίσεις και αποκλεισμός της έρευνας δεν έχουν θέση στο ευρωπαϊκό διαδίκτυο».

Η απόφαση αναμένεται να εξοργίσει την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ συνέδεσαν τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για την τεχνολογία με τις αμερικανικές απαιτήσεις για μείωση δασμών στον χάλυβα – δηλώσεις που ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «εκβιασμό». Ωστόσο, οι Βρυξέλλες τονίζουν ότι η απόφαση είναι ανεξάρτητη και ότι η ΕΕ έχει «κυριαρχικό δικαίωμα» να ρυθμίζει τις μεγάλες πλατφόρμες, είτε είναι αμερικανικές είτε όχι.

Ο Μασκ έχει στη διάθεσή του 90 ημέρες για να παρουσιάσει «σχέδιο συμμόρφωσης», ενώ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως έχουν κάνει και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί στο παρελθόν.

Σε αντίθεση με την X, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε δεσμεύσεις από την TikTok για μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαφημίσεις και δημιουργία προσβάσιμων αρχείων διαφημιστικού περιεχομένου, όπως προβλέπει ο DSA. Οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι το φαινόμενο των ψεύτικων πολιτικών διαφημίσεων ή των διαφημίσεων με «πλαστές διασημότητες» δεν μπορεί να μελετηθεί σωστά εάν οι πλατφόρμες δεν τηρούν τους κανόνες.

Η X δεν έχει ακόμη σχολιάσει επισήμως την απόφαση, αλλά η εταιρεία έχει ήδη ενημερωθεί για το πρόστιμο.

Με πληροφορίες από Guardian

