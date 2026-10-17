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Μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα διαδήλωσαν σε πολλές πόλεις για την κατάσταση στην εκπαίδευση, προκαλώντας επεισόδια και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αρχές προχώρησαν σε 166 συλλήψεις πανελλαδικά, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να περιορίσει τις διαδηλώσεις και τα οδοφράγματα στους δρόμους.

Οι αντιδράσεις για την παρουσία του Γάλλου προέδρου στη συναυλία εστιάζουν στον λανθασμένο πολιτικό συμβολισμό που εξέπεμψε κατά τη διάρκεια της κοινωνικής έντασης.

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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν σε συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, την ώρα που η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων για την κατάσταση στην εκπαίδευση και τις κοινωνικές ανισότητες.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρακολούθησε το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου τη συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας στην αρένα Plénitude, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν.

Το προεδρικό ζεύγος καταγράφηκε να απολαμβάνει τη μουσική και να χορεύει σε ιδιωτικό θεωρείο, με τις εικόνες να προκαλούν επικριτικά σχόλια, καθώς την ίδια περίοδο κλιμακώνονταν οι διαδηλώσεις σε πολλές γαλλικές πόλεις.

🇫🇷 🎙️INFO — Emmanuel Macron, Brigitte Macron et LEUR FILLE ont été aperçus hier soir à l’AVANT-DERNIER CONCERT de Céline Dion, aux côtés de Mme ARNAULT. Aujourd’hui, Paris est dans la RUE. https://t.co/Al5ec7eJm4 — Focus (@FocusMedia_Fr) October 17, 2026

Μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια σε Παρίσι και Μασσαλία

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, συνδικάτων και ακτιβιστών των «Κίτρινων Γιλέκων».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τη Γαλλία, επεισόδια σημειώθηκαν στο Παρίσι, στη Μασσαλία και σε άλλες μεγάλες πόλεις, με διαδηλωτές να στήνουν οδοφράγματα, να αποκλείουν δρόμους και να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων σε σημεία έντασης, ενώ αναφέρθηκαν φωτιές και εκτεταμένες διαταραχές στην κυκλοφορία.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έως τις 11 το πρωί του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί 61 συλλήψεις στο Παρίσι και συνολικά 166 σε ολόκληρη τη χώρα.

Κλειστοί σταθμοί του μετρό και οδοφράγματα

Στη γαλλική πρωτεύουσα, ομάδες διαδηλωτών απέκλεισαν δρόμους κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord, καθώς και στην περιοχή όπου βρίσκονται τα γραφεία του δημοσιογραφικού οργανισμού CNews.

Παράλληλα, καταστήματα και επιχειρήσεις τοποθέτησαν προστατευτικά καλύμματα σε βιτρίνες και εισόδους, υπό τον φόβο επεισοδίων.

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Αρκετοί σταθμοί του παρισινού μετρό παρέμειναν κλειστοί, ενώ στη Μασσαλία και στη Λιόν αναφέρθηκε χρήση δακρυγόνων από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αστυνομική πηγή είχε εκτιμήσει ότι στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου θα μπορούσαν να συμμετάσχουν έως 200.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκ των οποίων περίπου 40.000 στο Παρίσι.

Από τα σχολεία των προαστίων σε πανεθνικό κίνημα

Το κύμα διαμαρτυρίας φέρεται να ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα από λύκεια των βόρειων προαστίων του Παρισιού, όπου μαθητές διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και την κακή κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων.

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Σταδιακά, οι κινητοποιήσεις απέκτησαν ευρύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, με αιτήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, τις κοινωνικές ανισότητες και την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η εμφάνιση Μακρόν που προκάλεσε κριτική

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στη συναυλία της Σελίν Ντιόν βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Οι επικριτές του θεώρησαν ότι η επιλογή του να παρακολουθήσει μια μουσική εκδήλωση, ενώ η κοινωνική ένταση αυξανόταν, έστελνε λανθασμένο πολιτικό μήνυμα.

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Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε κυρίως στον συμβολισμό της εμφάνισης του προεδρικού ζεύγους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κινητοποιήσεις για την εκπαίδευση είχαν εξελιχθεί σε ευρύτερη έκφραση κοινωνικής δυσαρέσκειας.

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