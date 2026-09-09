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Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν διεθνείς εξελίξεις καθώς και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου με τη συμμετοχή γαλλικού ομίλου.

Στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 120 χώρες για να συζητήσουν θέματα διαστημικής οικονομίας, επιστήμης και ασφάλειας.

Η διεθνής συνάντηση στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της Ευρώπης ως διαστημικής δύναμης μέσω της διεθνούς συνεργασίας και της θέσπισης κοινών κανόνων.

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Μετά το Ελ Αλαμέιν για την άτυπη τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και το μήνυμα που έστειλε προς την Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα ενώ έχει προγραμματιστεί και συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις ενώ δεν αποκλείεται να γίνει συζήτηση και για την κατασκευή του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου καθώς ενεργό ρόλο θα έχει ο γαλλικός όμιλος Meridiam. Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερο βάρος και η επανεκκίνηση των εργασιών προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες, όπως ανέφερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

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Ο Πρωθυπουργός, όπως ενημερώνει και το Μέγαρο Μαξίμου, θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη.

Σχετικά με τη διεθνή συνάντηση για το Διάστημα η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα (9/9) και αύριο (10/9), όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης θα συμμετάσχουν 2.000 άτομα από τους χώρους της πολιτικής, των επιστημών, της τεχνολογίας, του επιχερείν, προερχόμενα από 120 χώρες.

Από τον αριθμό των συμμετεχόντων φαίνεται και το έντονο ενδιαφέρον για το Διάστημα, καθώς δεν είναι πλέον μόνο ένα πεδίο επιστημονικής έρευνας και λειτουργίας δορυφόρων αλλά ένας τομέας που σχετίζεται με την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την ανάπτυξη τεχνολογικών συμμαχιών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τρία είναι τα βασικά θέματα της ατζέντας της Διεθνούς Διάσκεψης. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας, η διαστημική επιστήμη και η διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας μέσω διαλόγου, άμυνας και συνεργασιών.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα διπλωματικές πηγές, η Διεθνής Διάσκεψη θα αποτελέσει μία ευκαιρία για να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως διαστημική δύναμη, προωθώντας τη χρήση του διαστήματος προς όφελος όλων και τη διεθνή συνεργασία βάσει κοινών κανόνων.