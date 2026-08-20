Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αστρονόμοι εντόπισαν τον εξωπλανήτη GJ 3378b, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 25 ετών φωτός από τη Γη και παρουσιάζει χαρακτηριστικά που ευνοούν τη δυνητική κατοικησιμότητα.

Ο βραχώδης πλανήτης περιφέρεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης ενός ερυθρού νάνου, λαμβάνοντας ποσότητα ακτινοβολίας που επιτρέπει θεωρητικά την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ακτινικής ταχύτητας μέσω εξειδικευμένων τηλεσκοπίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παραμένει ωστόσο αβέβαιο αν ο πλανήτης διαθέτει ατμόσφαιρα, καθώς η έντονη ακτινοβολία του μητρικού άστρου ενέχει τον κίνδυνο σταδιακής απομάκρυνσής της.

Ο GJ 3378b αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους στόχους για μελλοντικές επιστημονικές παρατηρήσεις σχετικά με την αναζήτηση συνθηκών ζωής.

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Ένα νέο εύρημα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αστρονόμων, καθώς πρόκειται για έναν εξωπλανήτη με αρκετά χαρακτηριστικά που θυμίζουν τη Γη και βρίσκεται σχετικά κοντά στο ηλιακό μας σύστημα.

Ο GJ 3378b εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 25 ετών φωτός από τη Γη, στον Γαλαξία μας, και οι πρώτες ενδείξεις τον κατατάσσουν στους δυνητικά κατοικήσιμους πλανήτες. Η σχετικά μικρή απόστασή του τον καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο για μελλοντικές αστρονομικές παρατηρήσεις.

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Οι επιστήμονες θεωρούν τον συγκεκριμένο πλανήτη έναν από τους πιο «ελκυστικούς» κοντινούς υποψήφιους κόσμους για την αναζήτηση συνθηκών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή. Πρόσφατα είχε εντοπιστεί ένας ακόμη εξωπλανήτης με ομοιότητες με τη Γη, ο οποίος όμως βρίσκεται περίπου 48 έτη φωτός μακριά.

Ο GJ 3378b εκτιμάται ότι είναι βραχώδης πλανήτης, με διάμετρο περίπου διπλάσια από εκείνη της Γης. Περιφέρεται γύρω από ένα ψυχρό και αμυδρό ερυθρό νάνο και βρίσκεται μέσα στην «κατοικήσιμη ζώνη» του.

Πρόκειται για την περιοχή γύρω από ένα άστρο όπου οι θερμοκρασιακές συνθήκες θεωρητικά επιτρέπουν την παρουσία νερού σε υγρή μορφή στην επιφάνεια ενός πλανήτη.

✨ Astronomers Discover New Earth-Like Planet🔆

Harvard astrophysicist talks new Earth-like planet and possibility of atmosphere. Astronomers have discovered GJ 3378b, a new Earth-like planet.

GJ 3378 b is a super Earth exoplanet that orbits a M-type star. Its mass is 2.3… pic.twitter.com/lnR3s3tShV — Space Coast Rocket Launches 🚀💫📡🪐 (@SpaceNewsFL) July 17, 2026

Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο αν ο GJ 3378b έχει διατηρήσει ατμόσφαιρα, καθώς το κοντινό ερυθρό νανοάστρο τον εκθέτει σε ισχυρή ακτινοβολία.

Ο εξωπλανήτης βρίσκεται μάλιστα κοντά στο όριο αυτού που οι ερευνητές αποκαλούν «κοσμική ακτογραμμή». Πρόκειται για την περιοχή γύρω από ένα άστρο πέρα από την οποία η ακτινοβολία μπορεί να απομακρύνει σταδιακά την ατμόσφαιρα ενός πλανήτη.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Άρης. Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι ο Κόκκινος Πλανήτης ενδέχεται στο παρελθόν να διέθετε ατμόσφαιρα πολύ πιο πυκνή από τη σημερινή, η οποία στη συνέχεια περιορίστηκε σημαντικά.

Η νέα ανακάλυψη προσθέτει τον GJ 3378b στη διαρκώς διευρυνόμενη λίστα εξωπλανητών που θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι για την αναζήτηση συνθηκών ζωής.

«Αυτό είναι συναρπαστικό», δήλωσε ο Πολ Ρόμπερτσον, επίκουρος καθηγητής Αστρονομίας στο UC Irvine και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο The Astrophysical Journal.

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«Είναι ένας από τους πιο κοντινούς κοσμικούς μας γείτονες. 25 έτη φωτός ακούγονται πολύ μακριά, αλλά ο Γαλαξίας έχει διάμετρο περίπου 100.000 έτη φωτός, οπότε από αυτή την άποψη είναι ο γείτονάς μας».

Η θέση του GJ 3378b σε σχέση με το μητρικό του άστρο είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ο πλανήτης δέχεται ποσότητα ακτινοβολίας που θεωρείται κατάλληλη ώστε, υπό τις σωστές ατμοσφαιρικές συνθήκες, να μπορεί να διατηρείται νερό σε υγρή κατάσταση.

«Αυτή η υπερ-Γη λαμβάνει περίπου το 90% της ακτινοβολίας από το άστρο της, όπως η Γη λαμβάνει από τον ήλιο της, οπότε βρίσκεται ακριβώς στο ιδανικό σημείο», δήλωσε ο Ρόμπερτσον.

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Για την ανακάλυψη του GJ 3378b οι αστρονόμοι αξιοποίησαν το Habitable-zone Planet Finder στο τηλεσκόπιο Hobby-Eberly του Αστεροσκοπείου McDonald στο Τέξας, καθώς και το φασματόμετρο NEID στο τηλεσκόπιο WIYN του Εθνικού Αστεροσκοπείου Kitt Peak στην Αριζόνα.

Ο πλανήτης εντοπίστηκε με τη μέθοδο της ακτινικής ταχύτητας. Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται στην ανίχνευση των πολύ μικρών κινήσεων του μητρικού άστρου, οι οποίες προκαλούνται από τη βαρυτική επίδραση του πλανήτη καθώς αυτός κινείται γύρω του.

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