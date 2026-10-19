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Τα επεισόδια έχουν προκαλέσει 2.397 συλλήψεις, τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 997 αστυνομικών, ενώ η κυβέρνηση ξεκινά διάλογο με κόμματα και συνδικάτα.

Η πολιτική παρέμβαση του προέδρου δέχθηκε έντονη κριτική από την αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη συγκεκριμένων κοινωνικών μέτρων απέναντι στην ακρίβεια.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης και αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση αποτελεί σοβαρή δοκιμασία για την κυβέρνηση, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της κοινωνικής ηρεμίας και εμπιστοσύνης.

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Το διάγγελμα του Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026 ήταν μια προσπάθεια ανάκτησης της πολιτικής πρωτοβουλίας σε μια Γαλλία που συγκλονίζεται από ταραχές, κοινωνική δυσαρέσκεια και δυσπιστία απέναντι στην εξουσία. Οι εικόνες από το Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών και τη Λιμόζ έκαναν τον γύρο του κόσμου. Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε η Le Monde, έχουμε ένα νεκρό από ανακοπή, οι συλλήψεις έφτασαν τις 2.397 και τραυματίστηκαν 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες.

Τι είπε ο Μακρόν

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Στο δεκάλεπτο περίπου διάγγελμα από το Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε τις λεηλασίες και τις καταστροφές, αποδίδοντας μέρος της βίας σε ακραίες ομάδες της υπεραριστεράς και παραβατικά στοιχεία. Διαχώρισε τους ειρηνικούς διαδηλωτές με θεμιτά αιτήματα από τους ταραχοποιούς, υποσχέθηκε αυστηρή αντιμετώπιση, δυνατότητα απαγόρευσης συγκεκριμένων συγκεντρώσεων και βοήθεια στους πληγέντες εμπόρους. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα συνομιλήσει με κόμματα, συνδικάτα και εκπροσώπους της νεολαίας. Συγκεκριμένο κοστολογημένο πακέτο κοινωνικών μέτρων δεν ανακοινώθηκε.

Le Monde: Πιέσεις από όλες τις πλευρές

Η Le Monde ανέδειξε την απουσία άμεσων κοινωνικών αποφάσεων και κατέγραψε τις αντιδράσεις: ο Ζορντάν Μπαρντελά χαρακτήρισε αξιοθρήνητη την παρέμβαση, ο Μπρουνό Ρεταγιό ζήτησε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Μανουέλ Μπομπάρ κατηγόρησε τον Μακρόν ότι δεν απάντησε στην ακρίβεια και στα αιτήματα των νέων. Ο Εντουάρ Φιλίπ εξέφρασε επίσης απογοήτευση για την έλλειψη συγκεκριμένων αποφάσεων.

Le Figaro: Η ασφάλεια και ο Μελανσόν

Η συντηρητική Le Figaro εστίασε στις καταστροφές, στην κρατική αντίδραση και στις πιέσεις για ισχυρότερα μέτρα. Πριν από το διάγγελμα πρόβαλε το αίτημα Ρεταγιό για κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξέτασε επικριτικά τον ρόλο του Ζαν-Λικ Μελανσόν. Η βασική πολιτική δοκιμασία είναι η αποκατάσταση της τάξης χωρίς να αγνοηθούν τα κοινωνικά αίτια.

Libération: Να ακουστεί η νεολαία

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Η Libération προέβαλε στο κυριακάτικο πρωτοσέλιδό της την ανάγκη να ακουστεί η φωνή των μαθητών. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τα προβλήματα της εκπαίδευσης και διευρύνθηκαν σε γενικευμένη διαμαρτυρία για την ακρίβεια. Η κοινωνική αφετηρία των κινητοποιήσεων δεν πρέπει να συγχέεται με τις λεηλασίες.

Reuters: Ανάμεσα στην πυγμή και τον διάλογο

Το Reuters, με τηλεγραφήματα του Tangi Salaün στις 18 Οκτωβρίου, κατέγραψε την προσπάθεια του Μακρόν να τιμωρήσει τους ταραχοποιούς και παράλληλα να αναγνωρίσει τα νόμιμα κοινωνικά αιτήματα. Ανέδειξε την εξαγγελία βοήθειας προς επιχειρήσεις και την πρόθεση να αποτραπούν νέα επεισόδια.

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Associated Press: Η σκιά των Κίτρινων Γιλέκων

Το Associated Press συνέδεσε τις ταραχές με τις μεγάλες κινητοποιήσεις του 2018, περιγράφοντας τις συλλήψεις, τις καταστροφές, τις καταγγελίες για τη χρήση αστυνομικής βίας και τις απαιτήσεις των δημάρχων για κυβερνητική στήριξη. Η σύγκριση υπενθυμίζει πόσο επίμονα παραμένουν τα κοινωνικά ρήγματα.

The Guardian: Η οργή δεν σβήνει με καταστολή

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Η βρετανική Guardian ανέδειξε τις ευθύνες για την αστυνομική διαχείριση και τις καταγγελίες για τραυματισμούς διαδηλωτών. Σε άρθρο γνώμης ο Oliver Haynes προειδοποίησε ότι περισσότερη βία δεν θα θεραπεύσει τα αίτια της οργής. Η εφημερίδα συνέδεσε τη γαλλική κρίση με κινητοποιήσεις στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.

El País, Süddeutsche Zeitung και Le Temps

Σύμφωνα με επισκόπηση της Le Monde, η ισπανική El País παρουσίασε τα γεγονότα ως ένδειξη της αποδυνάμωσης του μακρονισμού. Η γερμανική Süddeutsche Zeitung μίλησε για πιθανό σημείο καμπής και κυβερνητικό μερίδιο ευθύνης. Η ελβετική Le Temps περιέγραψε ένα παρατεταμένο πολιτικό λυκόφως για τον πρόεδρο. Αυτές οι κρίσεις αφορούσαν κυρίως τις ταραχές και τη συνολική πολιτική κατάσταση, όχι αποκλειστικά το διάγγελμα.

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Η κρίσιμη δοκιμασία πριν από το 2027

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Ο Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Η Ακροδεξιά επενδύει στην ατζέντα ασφάλειας, ενώ η ριζοσπαστική Αριστερά διεκδικεί την έκφραση της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Η κρίση αφορά και την Ευρώπη: ακρίβεια, νεολαία, εμπιστοσύνη στους θεσμούς και πολιτική πόλωση. Το ερώτημα είναι αν οι προεδρικές υποσχέσεις θα μετατραπούν σε αποφάσεις ικανές να αποκαταστήσουν την ηρεμία.

Πηγές

Le Monde: lemonde.fr/societe/live/2026/10/18/en-direct-mobilisation-du-17-octobre-l-allocution-d-emmanuel-macron-critiquee-situation-toujours-tendue-a-paris-sebastien-lecornu-charge-de-reunir-partis-politiques-et-syndicats_6795855_3224.html

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Reuters μέσω Boursorama: boursorama.com/actualite-economique/actualites-amp/france-macron-dit-vouloir-punir-les-casseurs-et-ecouter-les-manifestants-89a6f45e5378cd2cfc32abd5258530f1

The Guardian: theguardian.com/world/2026/oct/18/french-government-crisis-talks-violent-unrest-policing-macron

Le Figaro: static.lefigaro.fr/newsletters/figaro_actualite/previsualisation.html