Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρόσφατη έρευνα στη Βρετανία αποκαλύπτει ότι οι νέοι έχουν λιγότερες σεξουαλικές επαφές σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές, ενώ αυξάνεται η χρήση πορνογραφικού υλικού και η ανταλλαγή σεξουαλικών μηνυμάτων.

Το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών δηλώνει ότι δεν έχει έρθει ποτέ σε σεξουαλική επαφή, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με παλαιότερες καταγραφές.

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορους πιθανούς παράγοντες για αυτές τις αλλαγές, όπως η περιορισμένη κοινωνικοποίηση, η οικονομική ανασφάλεια και η αλλαγή στις προτεραιότητες ζωής.

Παράλληλα, παρατηρείται μείωση στη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών και αύξηση στο ποσοστό των γυναικών που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά.

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Οι Βρετανοί, και κυρίωςοι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, έχουν λιγότερες ή καθόλου σεξουαλικές επαφές σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, ωστόσο πολλοί παρακολουθούν πορνογραφικό υλικό ή ανταλλάσσουν σεξουαλικά μηνύματα και εικόνες (sexting), όπως αποκαλύπτει έρευνα.

Είναι η πρώτη φορά που η «Εθνική Έρευνα για τις Σεξουαλικές Στάσεις και τον Τρόπο Ζωής» (Natsal) —η οποία εξετάζει την ερωτική ζωή του γενικού πληθυσμού— συμπεριλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με διαδικτυακές συμπεριφορές.

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Το 50% των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, έστειλε ή έλαβε σεξουαλικού περιεχομένου εικόνες μέσω του κινητού του τηλεφώνου, ενώ μία στις δύο νεαρές γυναίκες και σχεδόν εννέα στους δέκα νεαρούς άνδρες ανέφεραν ότι έχουν παρακολουθήσει πορνογραφικό υλικό.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το BBC,το ένα τρίτο αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν έχει έρθει ποτέ σε σεξουαλική επαφή — ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το ένα πέμπτο που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη έρευνα, πριν από 12 χρόνια. Οι ενήλικες κάτω των 45 ετών έχουν επίσης λιγότερες σεξουαλικές επαφές, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στις δύο φορές τον μήνα, έναντι μίας φοράς την εβδομάδα που ίσχυε το 1990.

Περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες (37%) δήλωσαν ότι παρακολούθησαν πορνογραφικό υλικό κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Όσον αφορά τους άνδρες, το ποσοστό ήταν περίπου τέσσερις στους πέντε (81%). Στην ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών, οι μισές γυναίκες και η πλειονότητα των νεαρών ανδρών (86%) δήλωσαν ότι παρακολούθησαν τέτοιο υλικό.

Η κατανάλωση πορνογραφίας και ο αυνανισμός ήταν λιγότερο συνηθισμένα φαινόμενα μεταξύ των ατόμων που δεν είχαν ποτέ σεξουαλική επαφή. Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, αυτό υποδηλώνει ότι η ατομική και η διαδικτυακή δραστηριότητα δεν αντικαθιστούν απλώς τη δια ζώσης σεξουαλική επαφή — αν και οι ίδιοι δεν μπορούν να είναι βέβαιοι γι’ αυτό.

Δεν τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ή τις εικονικές σχέσεις με ρομαντικά «chatbots», ωστόσο οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ίσως θα έπρεπε να συμπεριλάβουν τέτοια ερωτήματα την επόμενη φορά.

Η Soazig Clifton, μέλος της ερευνητικής ομάδας Natsal από το University College London, δήλωσε: «Όταν διεξάγαμε την έρευνά μας στο πεδίο κατά την περίοδο 2022-2024, αυτό φάνταζε κάπως σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας». «Στο μέλλον, ενδέχεται να εξετάσουμε τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη σεξουαλική συμπεριφορά και τις σχέσεις των ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα όπως οι “σύντροφοι” τεχνητής νοημοσύνης».

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Πιο ανοιχτή συζήτηση για τη συναίνεση

Η συν-ερευνήτρια καθηγήτρια Wendy Macdowall, από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου (LSHTM), επισημαίνει ότι, αν και μπορεί να είναι δελεαστικό να αποδοθεί η μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας στον χρόνο που αφιερώνεται μπροστά σε οθόνες, είναι πιθανό να εμπλέκονται πολλοί άλλοι παράγοντες, «ειδικά όσον αφορά τους νέους».

Για παράδειγμα, οι νέοι καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό διαμένει στο πατρικό του σπίτι. Ενδέχεται επίσης να παίζουν ρόλο τα αυξανόμενα ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και η πανδημία COVID, η οποία περιόρισε τις εξόδους των ανθρώπων.

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Η ίδια υποστηρίζει ότι μια πιο ανοιχτή συζήτηση γύρω από τη συναίνεση θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους να νιώθουν πιο ικανοί να αποφασίσουν αν και πότε θα έχουν σεξουαλικές επαφές. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι προβληματίζονται σχετικά με τη σεξουαλική τους ζωή.

Μία στις επτά γυναίκες (14%) ανέφερε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται αναστάτωση στις σχέσεις της με άλλους, εξαιτίας περιστατικών που συνέβησαν στο σεξουαλικό της παρελθόν. Το ίδιο ποσοστό ανδρών ανέφερε ότι νιώθει ντροπή για ορισμένες από τις σεξουαλικές σκέψεις και επιθυμίες του.

Η αναμονή για τη σεξουαλική επαφή

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Αυτή η τέταρτη έρευνα Natsal αποκαλύπτει τάσεις, αλλά δεν μπορεί να τις εξηγήσει πλήρως.

Η προηγούμενη έρευνα, το 2010, έδειξε ότι η πολύ πρώιμη έναρξη της σεξουαλικής ζωής αποτελούσε τη μεγαλύτερη μεταμέλεια για τους νέους κατά την απώλεια της παρθενίας τους. Πλέον, φαίνεται πως περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν περισσότερο καιρό πριν ξεκινήσουν τη σεξουαλική τους ζωή. Σχεδόν δύο στις πέντε νέες γυναίκες (38%) και περισσότεροι από ένας στους τέσσερις νέους άνδρες (28%) δηλώνουν σήμερα ότι δεν έχουν κάνει ποτέ σεξ. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σύγκριση με το περίπου ένα στα πέντε άτομα που καταγράφηκε στις προηγούμενες έρευνες του 1990, του 2000 και του 2010.

Επιπλέον, μεταξύ των ενηλίκων που είναι σεξουαλικά ενεργοί, οι περισσότεροι έχουν μειώσει τη συχνότητα των επαφών τους. Ενώ παλαιότερα ο μέσος όρος ήταν μία φορά την εβδομάδα, τώρα είναι μία φορά ανά δεκαπενθήμερο.

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Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet και βασίζονται σε έρευνα με δείγμα 6.700 ατόμων ηλικίας 16-59 ετών (επιλεγμένων τυχαία από όλη τη Βρετανία), αποκαλύπτουν τα εξής:

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-τα τρία τέταρτα των ενηλίκων είχαν σεξουαλική επαφή κατά το προηγούμενο έτος

-ο μέσος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου είναι πέντε κατά μέσο όρο,

-οι γυναίκες έχουν σεξουαλική επαφή μία φορά τον μήνα και οι άνδρες δύο φορές τον μήνα

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-οι αναφορές για σεξουαλικές επαφές με άτομο του ίδιου φύλου έχουν αυξηθεί τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, αν και το ακριβές μέγεθος της αύξησης παραμένει λιγότερο σαφές.

Σεξ χωρίς προφύλαξη, αλλά λιγότεροι επιθυμούν παιδιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πολλοί Βρετανοί –και ιδιαίτερα οι νέοι– έχουν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εγκυμοσύνες και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ).

Παράλληλα, η χρήση του αντισυλληπτικού χαπιού έχει μειωθεί μεταξύ των νεαρών γυναικών. Ωστόσο, όλο και περισσότερες γυναίκες δηλώνουν πλέον ότι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά – ποσοστό που έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, από το 8% στο 17% μεταξύ των γυναικών ηλικίας 16–44 ετών.

«Η κατανόηση των αιτιών πίσω από αυτή την τάση –είτε πρόκειται για οικονομική ανασφάλεια, άγχος για την κλιματική αλλαγή ή αλλαγή στις προτεραιότητες ζωής– θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη μελλοντική έρευνα και τη χάραξη πολιτικής, καθώς έχει ουσιαστικές προεκτάσεις για τον σχεδιασμό υπηρεσιών υγείας, φροντίδας και οικογενειακής υποστήριξης», επισημαίνει η ερευνήτρια Δρ Laura Oakley από το LSHTM.