Ο 59χρονος Ράιαν Ράουθ, άνδρας που εντοπίστηκε ενώ κρυβόταν με όπλο κοντά στο γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα πέρυσι βρέθηκε την Τρίτη ένοχος για απόπειρα δολοφονίας υποψηφίου για την προεδρία, ανακοινώθηκε από τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι στα social media.

Οι ένορκοι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο Ράουθ είχε σκοπό να σκοτώσει τον Τραμπ- τότε υποψήφιο για την προεδρία- όταν τον σημάδεψε με τυφέκιο μέσα από φράχτη ενώ εκείνος έπαιζε γκολφ στο Trump International Golf Club στο West Palm Beach. Επίσης βρέθηκε ένοχος και στις άλλες κατηγορίες με τις οποίες ήταν αντιμέτωπος- μεταξύ των οποίων η παρεμπόδιση ομοσπονδιακού πράκτορα και αδικήματα για όπλα. Είναι αντιμέτωπος με ποινή ισόβιας φυλάκισης.

Ο Ράουθ τράπηξε σε φυγή χωρίς να ρίξει βολή όταν τον αντιλήφθηκε πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας και άνοιξε πυρ εναντίον του, σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα.

«Η σημερινή καταδίκη σε βάρος του επίδοξου δολοφόνου του Τραμπ Ράιαν Ράουθ επιδεικνύει την αποφασιστικότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης ως προς την τιμωρία αυτών που επιδίδονται σε πολιτική βία» ανέφερε η Μπόντι μέσω Χ. «Η απόπειρα δολοφονίας δεν ήταν μόνο επίθεση στον πρόεδρό μας, μα προσβολή στο ίδιο μας το έθνος» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιδοκίμασε την ετυμηγορία: «Ήταν ένας κακός άνθρωπος με κακή πρόθεση και τον έπιασαν».

Με πληροφορίες από Reuters