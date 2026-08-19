Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), Αντιστράτηγο Eyal Zamir (ΓΕΕΘΑ)

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Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), Αντιστράτηγο Eyal Zamir.

Η επίσκεψη αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία και την ιδιαίτερη βαρύτητα της ήδη εδραιωμένης στρατιωτικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Η σχέση αυτή ενισχύει σταθερά τους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες παραμένουν προσηλωμένες στην προώθηση της διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και στην ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

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Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε επίσης με την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ κα. Μάγια Σολωμού, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (Director General of the Ministry of Defence of Israel), Υποστράτηγο ε.α. κ. Amir BARAM, και τον Διευθυντή Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (Director of the International Defence Cooperation of the Ministry of Defence of Israel), Ταξίαρχο ε.α. κ. Yair KULAS.

Τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ συνόδευαν ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στο Ισραήλ, καθώς και υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία Αξιωματικών του ΓΕΕΘΑ.