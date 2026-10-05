Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Γερμανία κινδυνεύει να εμπλακεί σε βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία, καθώς η Μόσχα κλιμακώνει έναν ολοένα και πιο επιθετικό «σκιώδη πόλεμο» κατά των ευρωπαϊκών δημοκρατιών, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού της Γερμανίας, BND.

«Η αντιπαράθεση με τη Ρωσία που αντιμετωπίζουμε έχει πάρει μια νέα, πιο επικίνδυνη διάσταση» είπε ο Μάρτιν Γιέγκερ, επικεφαλής της BND, σε βουλευτές στην ετήσια δημόσια ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών στο κοινοβούλιο.

Advertisement

Advertisement

«Η Γερμανία είναι σε κίνδυνο να εμπλακεί σε βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία- η απόπειρα επίθεσης στη Λειψία είναι μόνο ένα παράδειγμα» είπε.

Οι γερμανικές αρχές προειδοποίησαν επανειλημμένα πως η Ρωσία διεξάγει μια υβριδική εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων και επιθέσεων με drones, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι ήταν πίσω από απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε πρόθεση επίσκεψης σε χώρες του ΝΑΤΟ.

«Δεν απειλούμε κανέναν» είπε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν την Πέμπτη. «Δεν έχουμε πρόθεση να επιτεθούμε κανέναν- είτε το 2029, είτε το 2030 ή το 2050- μα αν υποστούμε επιθετικότητα, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να ανταποκριθούμε».

Με πληροφορίες από Reuters