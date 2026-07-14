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Ένας 68χρονος στη Γερμανία κατηγορείται πως νάρκωσε και βίασε 14 γυναίκες τις οποίες είχε συναντήσει μέσω εφαρμογών γνωριμιών και κατέγραψε τις σεξουαλικές επιθέσεις, είπαν στις 14 Ιουλίου Γερμανοί εισαγγελείς.

Κανένα από τα θύματα δεν θυμόταν τα περιστατικά, που ήρθαν στο φως όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι του και προέβη στην κατάσχεση data sticks που περιείχαν «πολλά βίντεο σεξουαλικών αδικιημάτων», όπως αναφέρθηκε.

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«Ο κατηγορούμενος φέρεται να νάρκωσε τις γυναίκες με υπνωτικά χάπια σε συνδυασμό με αλκοόλ και να τις βίασε» ανακοίνωσε το γραφείο της εισαγγελίας του Βερολίνου. «Λέγεται πως τις είχε συναντήσει προηγουμένως μέσω πλατφορμών online dating».

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί σε σχέση με τα φερόμενα εγκλήματα του 68χρονου 58 γυναίκες, και οι κατηγορίες σχετίζονται με 22 περιπτώσεις βιασμού σε βάρος 14 γυναικών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Οι αρχές πληροφορήθηκαν για την υπόθεση από την αστυνομία της Κάτω Σαξονίας, που διερευνούσε παρόμοια υπόθεση με αντίστοιχα εγκλήματα από άλλον άνδρα.