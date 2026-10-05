Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα οφέλη από την ΑΙ δικαιολογούν την αποδοχή κάποιων ρίσκων, ισχυρίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα έπρεπε να παραμείνει προσβάσιμη στο ευρύ κοινό.

«Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα έπρεπε να αποδεχτεί ότι θα συμβούν κάποια κακά πράγματα για τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας» είπε σε συνέντευξή του στο Decoded του Politico.

Advertisement

Advertisement

Ο Άλτμαν δήλωσε ότι εξακολουθεί να υφίσταται μια θεμελιώδης διαφορά σε επίπεδο κοσμοθεωρίας μεταξύ της OpenAI και της ανταγωνίστριας Anthropic όσον αφορά στα κανονιστικά πλαίσια στην ΑΙ, προσθέτοντας ότι «νομίζω πως υπάρχει πολύ φως».

«Διαφωνώ, μα κατανοώ την οπτική αυτών που λένε “αυτή η τεχνολογία θα γίνει πολύ ισχυρή και είναι τόσο επικίνδυνη που ένα και μόνο εργαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο θα έπρεπε να την έχει και να διασφαλίζει πως δεν θα συμβεί τίποτα κακό, και κάπως να βρει πώς να μοιράσει τα οφέλη» είπε ο επικεφαλής της OpenAI.

«Δεν θα δεχόμουν μια συμφωνία που θα έλεγε “θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλα χακαρίσματα, ότι δεν υπάρξει κατάχρηση της τεχνολογίας αυτής, μηδέν απάτες, μηδέν όλα τα άλλα κακά πράγματα που θα συμβούν…επειδή νομίζω ότι οι άνθρωποι θα κάνουν απίστευτα, πολύ περισσότερα καλά από ό,τι κακά» πρόσθεσε.

Ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic σε κείμενό του τον Σεπτέμβριο ζητούσε επιβράδυνση στους ρυθμούς με τους οποίους προχωρά η βιομηχανία ΑΙ, κάτι με το οποίο ο Άλτμαν δεν είχε διαφωνήσει δημόσια. Ο Τζέικομπ Κόξον, ερευνητής της Anthropic, είχε παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο, λέγοντας πως αυτοί που φτιάχνουν ΑΙ πιστεύουν ότι θα μπορούσε «να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για περιορισμούς, υποστηρίζοντας πως θα έκαναν δυσκολότερο για τις αμερικανικές εταιρείες να ανταγωνιστούν τις κινεζικές.

Με πληροφορίες από Reuters