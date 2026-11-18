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Ένας πολύ δυνατός αεροχείμαρρος διασχίζει την Ευρώπη την Τετάρτη (18.11.2026) από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με τις ταχύτητες του ανέμου να φτάνουν και ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Πληροφορίες για το σπάνιο καιρικό φαινόμενο δίνει ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος με μήνυμά του στο Facebook.

Ο φυσικός-μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), Κώστας Λαγουβάρδος εξηγεί πως οι αεροχείμαρροι είναι ισχυρά ρεύματα ανέμου που πνέουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα σε ύψη πάνω από 8-9 χιλιόμετρα από την επιφάνεια, γενικά με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

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Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ένας εντυπωσιακός αεροχείμαρρος πάνω από την Ευρώπη…



Ο αεροχείμαρροι είναι ισχυρά ρεύματα αέρα που πνέουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα σε ύψη πάνω από 8-9 km από την επιφάνεια, γενικά με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παρόλο που οι αεροχείμαρροι πνέουν συνεχώς στη γήινη ατμόσφαιρα, την Τετάρτη 18/11 έχουμε έναν πολύ ισχυρό αεροχείμαρρο να διασχίζει την Ευρώπη από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με ταχύτητες ανέμου που φτάνουν και ξεπερνούν τα 300 km/h, όπως διακρίνεται με τα κόκκινα χρώματα στον Χάρτη που παρατίθεται.



Τι σημαίνει αυτό για τις πτήσεις σήμερα; Θα καθυστερήσουν σημαντικά οι πτήσεις από Ελλάδα προς τη Δυτική Ευρώπη και θα γίνουν πιο γρήγορες οι πτήσεις που ακολουθούν την αντίθετη διαδρομή. Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι το μεσημέρι της Τέταρτης 18/11, πτήση από την Αθήνα προς το Παρίσι κινείται με ταχύτητα 660 km/h (ταχύτητα ως προς το έδαφος), ενώ την ίδια ώρα η πτήση από το Παρίσι προς την Αθήνα κινείται με ταχύτητα 1050 km/h!».