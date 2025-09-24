Έτοιμοι να αγωνιστούν στο ανανεωμένο Καμπ Νου δηλώνουν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι δίνουν αγώνα με τον χρόνο προκειμένου να προλάβουν τον εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου 2025.

Τα έργα στο εμβληματικό γήπεδο της Μπαρτσελόνα βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τους ανθρώπους των Καταλανών να δηλώνουν αισιόδοξοι για τον εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να περιμένει τις απαραίτητες άδειες προκειμένου να επιστρέψει «σπίτι της», κάτι που σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Ζοάν Λαπόρτα, δεν πρόκειται να γίνει στο κυριακάτικο παιχνίδι με την Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Περιμετρικά του γηπέδου διακρίνονται ακόμα οι γερανοί, που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν μετατρέψει το ιστορικό Καμπ Νου, σε ένα μεγάλο εργοτάξιο.

«Όλα δείχνουν πως αν δεν πάρουμε την άδεια για το ‘Καμπ Νου’, θα παίξουμε απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Μοντζουίκ. Εκεί είναι το πλάνο να παίξουμε και απέναντι στην Παρί για το Champions League την 1η Οκτωβρίου. Για να παίξουμε στο ‘Καμπ Νου’ θέλουμε την άδεια ότι το γήπεδο είναι απόλυτα ασφαλές. Ο αγωνιστικός χώρος είναι έτοιμος, τον έχουν εγκρίνει τόσο η LaLiga όσο και η UEFA», υποστήριξε ο πρόεδρος των Καταλανών.

Στο ανανεωμένο Καμπ Νου θα αυξηθεί η χωρητικότητα από 98.000 θέσεις σε 105.000 θέσεις. Το γήπεδο της Μπαρτσελόνα θα είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα στον κόσμο, με νέα στέγη, καλύτερη ορατότητα και βελτιωμένες υπηρεσίες τόσο για τους VIP όσο και για τους απλούς θεατές.

Σχετικά με το εάν η Μπαρτσελόνα καταφέρει να παίξει στο Καμπ Νου και όχι στο Μοντζουίκ τα επόμενα παιχνίδια της στο Champions League, ο Λαπόρτα δήλωσε: «Υπάρχει ένας κανονισμός που δεν επιτρέπει να γίνει αλλαγή έδρας, αλλά αν έχουμε άδεια να παίξουμε στο Καμπ Νου με 45.000 φιλάθλους, θα το συζητήσουμε με την UEFA, μήπως και μπορεί να υπάρχει μια ευελιξία στο θέμα αυτό.

Έχουμε πολύ καλή σχέση, μίλησα στο γκαλά της Χρυσής Μπάλας με τον πρόεδρο Τσέφεριν και οι σχέσεις αυτές είναι σημαντικές για το μέλλον», τόνισε ο πρόεδρος των Καταλανών.