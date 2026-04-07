O Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 79-93 για την 36η στροφή της Euroleague και ανέβηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Οι πράσινοι πανηγύρισαν στο Palau Blaugrana μετά από 13 ολόκληρα χρόνια!

Εκπληκτικός ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 21 πόντους, από 14 σημείωσαν οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, ενώ 12 πρόσθεσε Κώστας Σλούκας, που μοίρασε και 5 τελικές πάσες.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν απολαυστικός στα πρώτα πέντε λεπτά του παιχνιδιού, όντας αλάνθαστος στην επίθεση με 12 πόντους, ενώ και ο Ναν πάσαρε γρήγορα τη μπάλα, είτε στον Λεσόρ, είτε στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Το 10-20 υπέρ του τριφυλλιού, ανάγκασε τον κόουτς Πασκουάλ, να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Μάιλς Νόρις στη συνέχεια έκανε ζημιά στην πράσινη άμυνα με δύο συνεχόμενα τρίποντα, ενώ τα μετόπισθεν των φιλοξενούμενων, δεν λειτουργούσαν καθόλου. Ο Άταμαν φώναζε στους παίκτες του, όμως ένα χαζό φάουλ του Ναν, έδωσε την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα να κλείσει την περίοδο στο 23-27.

Ο Κώστας Σλούκας συμμάζεψε σε μεγάλο βαθμό την επίθεση των “πρασίνων”, ενώ και ο Σορτς έδωσε λύσεις, με την σπιρτάδα του και την καλή του άμυνα πάνω στον Μπριθουέλα. Ο Έλληνας αρχηγός ήταν πραγματικός μαέστρος στη δεύτερη περίοδο, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έπαιρνε τα ριμπάουντ και έβγαζε και ενέργεια, ενώ βοήθησε και η ηρεμία του Χέιζ Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός ήταν το αφεντικό του και το 38-55, του έδινε ισχυρό μαξιλαράκι ασφαλείας, ενόψει του δευτέρου ημιχρόνου.

Παρά το αρχικό 4-0 σερί της Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός δεν πανικοβλήθηκε, πέτυχε έξι σερί πόντους και το 42-60, τον διατηρούσε αφεντικό του ματς. Μάλιστα με καλάθια των Σλούκα και Όσμαν, η ελληνική ομάδα, ανέβασε τη διαφορά στους 24 πόντους (46-70) και η αλήθεια είναι, πως μόνο αν αυτοκτονούσε, θα έχανε το σημερινό παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα ήταν παραδομένη στις ορέξεις των “πρασίνων”, τα τρίποντα έμπαιναν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και με σουτ-προσευχή του Χέιζ Ντέιβις το 49-80, σφράγισε τις προσπάθειες και των δυο ομάδων μετά από 30 λεπτά παιχνιδιού.

Η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα και για τις δύο ομάδες, οι οποίες ήδη σκέφτονταν τις επόμενες υποχρεώσεις τους στη Euroleague. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος της αναμέτρησης, απέδειξε πως είναι ομάδα υψηλών προδιαγραφών και ετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα απέναντι στη Βαλένθια (09/04, 21:45, ΕΡΑ ΣΠΟΡ). Το τελικό 79-93 ήταν μάλλον τιμητικό για την ισπανική ομάδα και ο Παναθηναϊκός με αυτό το αποτέλεσμα, ανέβηκε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα και κοιτάζει την απευθείας πρόκριση στα playoff της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93