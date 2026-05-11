Η Μπαρτσελόνα στέφθηκε το βράδυ της Κυριακής (10/5) πρωταθλήτρια Ισπανίας μετά τη νίκη στον αγώνα-φιέστα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Στο παιχνίδι που έγινε στο «θρυλικό» Καμπ Νου βρέθηκαν αρκετές διασημότητες, μεταξύ των οποίων και η Ολίβια Ροντρίγκο.

Η νεαρή τραγουδίστρια απαθανατίστηκε να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο του Καμπ Νου και να ενθουσιάζεται βλέποντας μπροστά της την μασκότ της Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, η 23χρονη αγκάλιασε την μασκότ των «μπλαουγκράνα» και στην συνέχεια χόρεψαν μαζί.

Olivia Rodrigo got shocked by Barcelona's cat mascot as she enters Spotify Camp Nou.



This is the second time she gets shocked today! 😭😭pic.twitter.com/XAVLrmVFtN — Olivia Rodrigo stats 💙❤️🩷 (@statsoir) May 10, 2026

Τετ-α-τετ με τον Γιαμάλ

Η Ροντρίγκο περίμενε υπομονετικά τον σταρ της Μπαρτσελόνα και όταν εκείνος την εντόπισε, την πλησίασε και την φίλησε σταυρωτά.

Οι δυο τους δέχτηκαν με χαρά να βγάλουν μαζί φωτογραφίες, πόζαραν στον φακό των επαγγελματιών που βρίσκονταν στο γήπεδο και είχαν θερμό τετ-α-τετ.

What a duo! 👏



Olivia Rodrigo and Lamine Yamal! pic.twitter.com/tGn3JH1X04 — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2026

Συνεργασία Μπαρτσελόνα-Ροντρίγκο

Μπαρτσελόνα και Ροντρίγκο έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του συλλόγου με το Spotify που τα τελευταία χρόνια έχει ενώσει τη μουσική με το ποδόσφαιρο μέσω των ιδιαίτερων εμφανίσεων της ομάδας.

Η Ολίβια Ροντρίγκο, που συγκαταλέγεται στις πιο επιδραστικές pop καλλιτέχνιδες της εποχής της και διαθέτει τεράστια δημοτικότητα στην πλατφόρμα, γίνεται η νεαρότερη μουσικός που φιγουράρει ποτέ στη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Η αρχή έγινε από την γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα, η οποία χρησιμοποίησε την συλλεκτική φανέλα στην οποία παρουσιάζεται η Ροντρίγκο στην αναμέτρηση της Liga F απέναντι στη Λεβάντε στις 6 Μαΐου.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε η ανδρική ομάδα, η οποία φόρεσε την ίδια ειδική φανέλα στο Clasico απέναντι στην Ρεάλ. Η συγκεκριμένη ιδέα έχει πλέον εξελιχθεί σε παράδοση για τη Μπαρτσελόνα και το Spotify, με τη φανέλα του συλλόγου να μετατρέπεται κάθε χρόνο σε σημείο προβολής ενός κορυφαίου ονόματος της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Μπαρτσελόνα χρειαζόταν νίκη ή ισοπαλία κόντρα στους Μαδριλένους προκειμένου να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα και με γκολ των Ράσφορντ και Φεράν Τόρες τα κατάφερε.

Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί τόσο στο γήπεδο, όσο και στους δρόμους της Βαρκελώνης, με τον Ρόναλντ Αραούχο να σηκώνει το τρόπαιο στον ουρανό του Καμπ Νου.

