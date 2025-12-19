Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της easyJet από τη Μάλαγα της Ισπανίας προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, όταν επιβάτες καταγγέλλουν ότι οικογένεια επιβίβασε στο αεροσκάφος μια 89χρονη γυναίκα που είχε ήδη καταλήξει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο αεροπλάνο με αναπηρικό αμαξίδιο, συνοδευόμενη από πέντε συγγενείς της. Όπως ανέφεραν επιβάτες, η οικογένεια δήλωσε στο προσωπικό εδάφους ότι η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά και είχε αποκοιμηθεί, ενώ φέρεται να ειπώθηκε και η φράση «είναι εντάξει, είμαστε γιατροί». Ωστόσο, λίγο πριν από την απογείωση, το πλήρωμα καμπίνας ενημερώθηκε ότι η 89χρονη ήταν νεκρή, γεγονός που οδήγησε σε ακύρωση της πτήσης και καθυστέρηση 12 ωρών.

Το αεροσκάφος είχε ήδη τροχοδρομήσει και σταμάτησε λίγα δευτερόλεπτα πριν από την απογείωση, όταν το πλήρωμα συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, σύμφωνα με μαρτυρίες. Από την πλευρά της, η easyJet υποστηρίζει ότι η γυναίκα ήταν ζωντανή κατά την επιβίβασή της, διαψεύδοντας τις καταγγελίες επιβατών.

Η Πέτρα Μπόντινγκτον, μία από τις επιβάτισσες, ξέσπασε μέσω δηλώσεών της: «Από πότε επιτρέπεται σε νεκρούς να επιβιβάζονται σε αεροπλάνα; Το προσωπικό εδάφους επέτρεψε την επιβίβαση ενός ανθρώπου που φαινόταν ξεκάθαρα νεκρός. Μας γύρισαν πίσω στον τερματικό σταθμό, ακύρωσαν την πτήση και αποβίβασαν όλους. Δεν σε αφήνουν να μπεις αν είσαι μεθυσμένος, αλλά προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα αν είσαι νεκρός».

Η ίδια υποστήριξε ότι το προσωπικό ρώτησε επανειλημμένα την οικογένεια αν η γυναίκα ήταν καλά και έλαβε διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. «Με γυμνό μάτι φαινόταν πως ήταν ήδη νεκρή. Γιατί της επετράπη να επιβιβαστεί και να αναστατωθούν τα ταξιδιωτικά σχέδια εκατοντάδων ανθρώπων;», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για προσπάθεια αποφυγής εξόδων επαναπατρισμού της σορού.

Την ίδια εικόνα περιέγραψε και η 19χρονη Ελίζαμπεθ Ρόουλαντ, η οποία ταξίδευε με τον σύντροφό της και καθόταν λίγες σειρές μπροστά από την ηλικιωμένη. Όπως δήλωσε στη Daily Mail, από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι «δεν ήταν μαζί μας». Η γυναίκα βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, φορούσε κολάρο και στηριζόταν με μαξιλάρι στον αυχένα.

«Η οικογένειά της προσπαθούσε να την ξυπνήσει, της μιλούσαν σαν να ήταν ζωντανή. Όταν ακυρώθηκε η απογείωση, κανείς από τους συγγενείς δεν έδειχνε σοκαρισμένος ή αναστατωμένος. Ήταν απόλυτα ψύχραιμοι, χωρίς να δείχνουν συναισθηματική φόρτιση», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι διασώστες μετέφεραν τη γυναίκα στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και τη συνέδεσαν με ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος «δεν παρήγαγε κανέναν ήχο», γεγονός που την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η 89χρονη είχε ήδη πεθάνει.

Άλλος επιβάτης, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι «όλοι στο αεροπλάνο πίστευαν πως η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή κατά την επιβίβαση και δεν έπρεπε ποτέ να της επιτραπεί να ταξιδέψει». Αντίστοιχα, η Τρέισι Αν Κίτσινγκ εξέφρασε την οργή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας τόσο την easyJet όσο και την υπηρεσία ειδικής βοήθειας για επιβάτες με αναπηρία. «Κάποιος κρατούσε το κεφάλι της καθώς περνούσε μπροστά μου. Γιατρός που επέβαινε στην πτήση επιβεβαίωσε ότι ήταν ήδη νεκρή όταν την έβαλαν στη θέση της», έγραψε.

Παρά την οργή της, η ίδια τόνισε ότι αισθάνεται συμπόνια για τη γυναίκα που πέθανε, την οικογένειά της, αλλά και το πλήρωμα, επαινώντας τον συγκυβερνήτη για τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία του απέναντι στους επιβάτες. Σε άλλη ανάρτηση, ζήτησε την αυστηρότερη τιμωρία από τις ισπανικές αρχές, σημειώνοντας ότι η οικογένεια φαινόταν ντροπιασμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για συλλήψεις.

Παραμένει άγνωστο τι συνέβη στη σορό της γυναίκας μετά την απομάκρυνσή της από το αεροσκάφος, καθώς και ποια ήταν η τύχη των συγγενών της.

Η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 11:15 π.μ. και να προσγειωθεί στο Γκάτγουικ στις 13:10. Τελικά, αναχώρησε στις 22:47 και προσγειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Σε ανακοίνωσή της, η easyJet ανέφερε: «Η πτήση EZY8070 από τη Μάλαγα προς το Λονδίνο–Γκάτγουικ επέστρεψε στον σταθμό πριν από την απογείωση λόγω επιβάτη που χρειάστηκε επείγουσα ιατρική βοήθεια. Παρά την άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η επιβάτης δυστυχώς απεβίωσε. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της. Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα».

