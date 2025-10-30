Παρόλο που έχει μείνει πλέον μόνη της στο εγχείρημα της δημιουργίας της European Super League (η Μπαρτσελόνα που ήταν ο τελευταίος της σύμμαχος την εγκατέλειψε και αυτή) η Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί με κάθε τρόπο να συντηρήσει ζωντανό το όραμα της ESL και η προχθεσινή απόφαση Εφετείου της Μαδρίτης της δίνει το πάτημα για να κάνει το επόμενο βήμα της σ’ αυτή τη μάχη που έμοιαζε να έχει τελειώσει.

Τον Μάιο του 2024 το Εμπορικό Δικαστήριο Νο17 της ισπανικής πρωτεύουσας (στο οποίο είχε προσφύγει η Ρεάλ), είχε καταδικάσει τη UEFA και τη FIFA για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και παραβίαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της υπόθεσης της Super League, με τις UEFA, La Liga και ισπανική ομοσπονδία να καταθέτουν έφεση κατά της απόφασης.

Έξι μήνες αργότερα το Εφετείο της Μαδρίτης απέρριψε αυτές τις εφέσεις και στη Ρεάλ θεωρούν ότι πλέον έχουν στη φαρέτρα τους όλα τα απαραίτητα όπλα για να κάνουν το επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την οικονομική ζημία που υπέστη ο σύλλογος από την κατάρρευση του συγκεκριμένου πρότζεκτ.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης χαιρετίζει την απόφαση του Εφετείου της Μαδρίτης, η οποία απορρίπτει τις εφέσεις που κατέθεσαν UEFA, RFEF και LaLiga, επιβεβαιώνοντας ότι η UEFA, στην υπόθεση της Super League, παραβίασε σοβαρά τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχρώμενη τη δεσπόζουσα θέση της», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι: «αυτή η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την αξίωση των σημαντικών ζημιών και αποζημιώσεων που υπέστη ο σύλλογος».

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αποκαλύπτουν τα ισπανικά ΜΜΕ η Ρεάλ και η εταιρία Α22 (που είχε συσταθεί για να οργανώσει την European Super League) ετοιμάζουν αγωγή κατά της UEFA μέσω της οποίας θα διεκδικήσουν αποζημίωση μαμούθ καθώς οι απαιτήσεις τους ανέρχονται στα 4.5 δισεκατομμύρια ευρώ «για σοβαρές απώλειες κερδών, αλλά και εξίσου σοβαρά πλήγματα στο κύρος της ομάδας»!

Ρεάλ και Α22 θεωρούν ότι μπορούν να πατήσουν πάνω στο δεδικασμένο της ιστορικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επέβαλλε πρόστιμο 2.4 δισεκατομμυρίων στη Google για κατάχρηση μονοπωλιακής θέσης, ενώ το σίγουρο είναι ότι έχει διακοπεί κάθε μορφή επικοινωνίας με την UEFA καθώς στους μήνες που μεσολάβησαν οι όποιες συναντήσεις δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα.