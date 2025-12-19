Η επική νίκη- ανατροπή που πέτυχε η ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Κραϊόβα όχι μόνο έστειλε την Ενωση απευθείας στους «16» του Conference League με ρεκόρ συγκομιδής βαθμών (17,000 βαθμοί και εκτόξευση από την 154η θέση στο ranking της UEFA στη 97η!) και ευρωπαϊκών νικών (7) σε μια σεζόν, αλλά και τους οπαδούς της στα ουράνια με τον απίστευτο και δραματικό τρόπο που επιτεύχθη. Ασφαλώς ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιούπουλος ο οποίος μετά την απίθανη νίκη απέναντι στην Κραϊόβα με 3-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια που έδωσε στην Ένωση την 3η θέση της βαθμολογίας της League Phase του Conference League, μπήκε στα αποδυτήρια για να επιβραβεύσει τους παίκτες.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, ενώ, μόλις ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε την εμφάνισή του, παίκτες της ΑΕΚ τον αποθέωσαν φωνάζοντας “Ωωω Σούπερ Μάριο”. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ είπε προς τους παίκτες της Ενωσης: «Σήμερα είχαμε ένα απίστευτο σασπένς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ΑΕΚ άξιζε να νίκησε δίχως δεύτερη σκέψη. Αλλά η μπάλα είναι μπάλα και πηγαίνει στα δοκάρια ή ένα εκατοστό έξω. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η μπάλα». Με τον Ντομαγκόι Βίντα να τον διακόπτει εκείνη την αστειευόμενος΅λέγοντας του: « Και το μπόνους (σ.σ πριμ) είναι μπόνΟυς» και τους πάντες να ξεσπούν σε γέλια, ενώ ο Μάριος Ηλιόπουλος το συνέχισε λέγοντας: «Και οι… μπάλες είναι μπάλες!».

Ακολούθησε η επική ατάκα “Έρχονται Χριστούγεννα πρόεδρε”, προκειμένου να πείσουν τον Ηλιόπουλο να δώσει μεγαλύτερο πριμ από τα 300.000 ευρώ που προανήγγειλε αρχικά. . Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του κλαμπ λέει «400.000 ευρώ» αλλά οι παίκτες του ζητούν να… ανέβει κι άλλο.

Τέλος, ο Σούπερ Μάριο ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι των αποδυτηρίων και… ουρλιάζει «500.000 ευρώ!» για να ξεσπάσει… πανικός! Ο Μάριος Ηλιόπουλος κάνει άλμα από ένα τραπέζι πάνω στον Μουκουντί, ενώ όλοι μαζί γίνονται μια αγκαλιά πανηγυρίζοντας.

Ξεράθηκαν οι Ρουμάνοι

Το ρολόι του αγώνα στην OPAP Arena έδειχνε 97:18′ με την Ενωση να είναι πίσω στο σκορ με 1-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια και να πιέζει για ακόμα ένα γκολ ώστε να εξασφαλίσει την θέση στην πρώτη οκτάδα που στέλνει απευθείας τις ομάδες στους “16” . Σε εκείνο το σημείο η ΑΕΚ ήταν στην 10η θέση της βαθμολογίας και ο δρόμος την οδηγούσε στα πλέι οφ της διοργάνωσης, ενώ η αντίπαλός της χθες είχε στα χέρια της το εισιτήριο για την πρώτη 24άδα. Το γκολ του Ντέρεκ Κουτέσα το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων… γκρέμισε την OPAP Arena και ανέβασε την ΑΕΚ στην όγδοη θέση της κατάταξης που της έδινε την πρόκριση απευθείας στη φάση των «16» του Conference League τον Μάρτιο. Οι Ρουμάνοι ήταν ακόμα στο παιχνίδι της δικής τους πρόκρισης καθώς προλάβαιναν το… τρένο για τους πρώτους 24 της League Phase.

Με την Αγιά Σοφιά όμως να «φλέγεται», η αξιόμαχη Κραϊόβα λύγισε υπό την πίεση και λίγες στιγμές αργότερα οι παίκτες της υπέπεσαν σε πέναλτι που κέρδισε ο Ντομαγκόι Βίντα και εκτέλεσε έψογα ο Λούκα Γιόβιτς στο 90’+14′. M΄ αυτό το γκολ ο Δικέφαλος «πέταξε» για την τρίτη θέση -που αποτελεί την υψηλότερη που έχει πάρει ποτέ ελληνική ομάδα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης- και την ίδια στιγμή η Κραϊόβα έμεινε στην 25η θέση κατόπιν… εξαπλής ισοβαθμίας και εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας. Το απόλυτο κοντράστ.

Ο Στέφαν Μπαϊαράμ που άνοιξε το σκορ, για την Κραϊόβα, στο 30ο λεπτό, μετά το παιχνίδι έκανε λόγο για τη πιο μαύρη βραδιά που έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο: «Είναι η πρώτη φορά που δεν βρίσκω λόγια. Είναι η πιο μαύρη βραδιά από τότε που ξεκίνησα το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το 3-0. Δεχθήκαμε γκολ στο 115ο λεπτό. Δεν ξέρω τι να πω πια. Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Δεν περίμενα ούτε καν να μας ισοφαρίσουν. Απέμεναν λίγα λεπτά. Μας έβαλαν γκολ στην τελευταία φάση και μας κέρδισαν. Φεύγουμε για το σπίτι πολύ στενοχωρημένοι. Εμείς δείξαμε πολύ καλό πρόσωπο σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Νικήσαμε πολύ καλές ομάδες. Γι’ αυτό είμαστε τόσο απογοητευμένοι. Αν μας είχαν κυριαρχήσει από την αρχή, θα ήταν αλλιώς. Αξίζαμε να προκριθούμε». Να σημειωθεί πως τα ρουμανικά Μέσα αναφέρουν ότι η διοίκηση της Κραϊόβα έχει αποφασίσει να δείξει, άμεσα, την πόρτα της εξόδου στον ποδοσφαιριστή Λάις Ουρί.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ήταν εκείνος που έκανε το πέναλτι στον Βίντα, με τον Γιόβιτς να εκτελεί εύστοχα και να ολοκληρώνει την επική ανατροπή της ΑΕΚ, η οποία, με το τελικό 3-2, προκρίθηκε, απευθείας, στη νοκ άουτ φάση του Conference League.

Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έπαιξε Ευρώπη τον Μάρτιο



Η ΑΕΚ βρέθηκε στους «16» του Conference League και αναμένεται να παίξει ξανά στην Ευρώπη τον Μάρτιο για πρώτη φορά μετά το 1998 και την Λοκομοτίβ Μόσχας στο Κύπελλο Κυπελλούχων, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά η ΑΕΚ ηττήθηκε 2-1 στη ρεβάνς στη Μόσχα και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

Από την κόλαση στον παράδεισο η Σίγκμα Ολομουτς η οποία ευχαριστεί τον Δικέφαλο – Τη στιγμή που απολογούνταν στους οπαδούς, ο προπονητής της μαθαίνει για το γκολ του Γιόβιτς και την πρόκριση της ομάδας του



Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς, στο 90’+15′, δεν έστειλε στον έβδομο ουρανό μόνο τους ΑΕΚτζήδες απανταχού της Γης, αλλά και τσεχική Σίγκμα Όλομουτς.

Η τσεχική ομάδα υποδέχθηκε τη Λεχ Πόζναν και ηττήθηκε 2-1, αποτέλεσμα που την οδηγούσε σε αποκλεισμό από τη νοκ άουτ φάση του Conference League. Όμως, η νίκη της ΑΕΚ ανέτρεψε τα δεδομένα και η Σίγκμα Όλομουτς προκρίθηκε.

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που ο προπονητής της ομάδας, Τόμας Γιανότκα, μαθαίνει για την πρόκριση από έναν οπαδό, την ώρα που μιλούσε απογοητευμένος στο πέταλο! Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η σιωπή μετατράπηκε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, σε ένα φινάλε που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει.

Οι οπαδοί της Σίγκμα ανέβασαν διάφορα meme στα social media με ένα από αυτά να παρομοιάζει την ΑΕΚ με τον Superman. «Η Σίγκμα βρήκε τον ήρωα της» σχολιάζουν. «Η δουλειά μας απέτυχε επιτυχημένα χάρη στην ΑΕΚ» γράφει ένας άλλος.

Η τσεχική ομάδα οφείλει την πρόκρισή της στην επική ανατροπή της ΑΕΚ, για αυτό έσπευσε και ο ίδιος ο σύλλογος να την ευχαριστήσει, με ανάρτηση στα social media του.

