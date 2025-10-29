Η στιγμή που στον αγώνα Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, ο Ελβετός διαιτητής δείχνει στον Έσε την κόκκινη κάρτα

Η δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Σαντιάγκο Έσε στον αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για το Champions League, προκάλεσε δικαίως διαμαρτυρίες για τους Πειραιώτες, σε μία φάση που έγινε γρήγορα viral και προκάλεσε σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις, η UEFA είναι έτοιμη να παρέμβει, καθώς σε συνεδρίαση της International Football Association Board (IFAB), υπήρξε εισήγηση για διόρθωση στον κανονισμό που αφορά τις δεύτερες κίτρινες κάρτες.

Η πρόταση περιλαμβάνει εξέταση από το VAR και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις – όχι μόνο για τις απευθείας κόκκινες κάρτες – ενώ στην ενημέρωση που ακολούθησε αναφέρθηκαν τα εξής: Σε σχέση με το πρωτόκολλο του VAR, συζητήθηκε ότι, μεταξύ άλλων, οι διαιτητές βιντεοαγώνων (VMO) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν όταν έχει δοθεί λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σχετική πρόταση θα υποβληθεί στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας της IFAB, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Λονδίνο».

Η αποβολή του Έσε στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Στο 57ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League και έπειτα από μία διεκδίκηση, ο Έσε ίσα που ακούμπησε στο πρόσωπο τον Κασάδο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος σωριάστηκε αμέσως στο χορτάρι, διαμαρτυρόμενος πως έχει χτυπήσει.

Στα replay που ακολούθησαν, φαίνεται ξεκάθαρα πως ο παίκτης της Μπαρτσελόνα κρατάει από την φανέλα τον παίκτη των Πειραιωτών, ο οποίος στην συνέχεια προσπαθεί να βρει ισορροπία και βρίσκει χωρίς δύναμη τον Κασάδο στο πρόσωπο.

Santiago Hezze in the game against Barcelona received a second yellow card for winning the ball back from Casado



Barcelona are not even trying to hide it anymore pic.twitter.com/NVV6IfkTTl — Ohene🚶🏽 (@ik_ohene7) October 22, 2025

Ο Έσε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και αμέσως ο «ερυθρόλευκος» πάγκος ξεσηκώθηκε, ζητώντας από τον Ελβετό διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ να δει την φάση στο VAR, κανονισμός που δεν προβλέπεται για δεύτερες κίτρινες κάρτες και που η UEFA καλείται πλέον να βρει λύση.

Η φάση έγινε φυσικά viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατομμύρια προβολές και αναπαράχθηκε τόσο από τα ελληνικά όσο και από τα παγκόσμια μίντια.