Εδώ στιγμιότυπο από την εμφάνιση της Γερμανίας που, όπως και η Σουηδία, ανάβει φωτιές επί σκηνής στον διαγωνισμό της Eurovision 2026 / Reuters

Αν και η τεράστια σκηνή με οθόνες LED και οι δυνατότητες για πολλά – πολλά οπτικά εφέ δημιουργούν ένα υπερθέαμα, κάθε μία από τις 25 χώρες που διαγωνίζονται στον τελικό του διαγωνισμού της Eurovision έχει το δικό της “φυσικό” σκηνικό που πρέπει να μεταφερθεί πάνω και κάτω από τη σκηνή και, στην περίπτωση ενός από τα φαβορί του διαγωνισμού – της Φινλανδίας – να πυρποληθεί.

Όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό!

Advertisement

Advertisement

H Aντιγόνη με το τραγούδι της Κύπρου επί σκηνής / Reuters

«Αυτός είναι ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους αυτοί οι περίπου 20 άνθρωποι για να μετακινηθούν από το ένα «σκηνικό» στο επόμενο και από τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της μιας εμφάνισης στην επόμενη. Είναι απλά τρελό αυτό που καταφέρνουν», δήλωσε ο Κρίστιαν Έλγκνερ, ο οποίος, ως υπεύθυνος σκηνικών, επιβλέπει τα σκηνικά, γνωστά ως «props» στην ορολογία του διαγωνισμού.

Και η εμφάνιση της ελληνικής ομάδας έχει τις δικές της σκηνικές – τεχνικές απαιτήσεις… / Reuters

Κάθε κίνηση πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά και να γίνει πολλές φορές πρόβα από την ομάδα των είκοσι τεσσάρων τεχνικών σκηνής, σε μια “επιχείρηση” που γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, αν λάβουμε υπόψιν ότι είναι κυρίως ντόπιοι που το κάνουν ως δεύτερη δουλειά.

«Πρέπει να βιαζόμαστε συνεχώς και δεν επιτρέπεται να κάνουμε κανένα λάθος, γιατί αν κάνουμε ένα λάθος, η παράσταση τελειώνει», είπε ο Αχμέτ Αμπντελάτι, φοιτητής πολιτικός μηχανικός από την Αίγυπτο που ζει στην Αυστρία.

Reuters

«Δουλεύω εδώ επειδή αγαπώ τη μουσική, όπως και οι συνάδελφοί μου», πρόσθεσε.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η ομάδα με τα μαύρα ρούχα έχει μετατραπεί σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή.

«Δεν είμαι σίγουρος ποιος χρησιμοποίησε πρώτος αυτόν τον όρο, αλλά έχει γίνει δημοφιλής τις τελευταίες τρεις, τέσσερις ημέρες: οι νίντζα των παρασκηνίων. Εγώ τους αποκαλώ κυρίως χορευτές, επειδή η συναρμολόγηση (του σκηνικού) γίνεται με χορό – είναι χορογραφημένη», είπε ο Έλγκνερ.

«Δεν έχουν συμβεί μεγάλα ατυχήματα μέχρι στιγμής. Κάνουμε πρόβες αρκετά συχνά, ώστε να μαθαίνουμε πάντα από τα ατυχήματα που έχουμε και να τελειοποιούμε τα πάντα».

πηγή: Reuters