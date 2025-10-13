Ένας άνδρας κάνει εγγραφή στο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), το οποίο απαιτεί από όλους τους πολίτες εκτός ΕΕ να παρέχουν προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου, κατά την πρώτη τους είσοδο στην περιοχή Σένγκεν, στο συνοριακό σταθμό του Μπαγιάκοβο στην Κροατία, στις 12 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Antonio Bronic

Μπορεί στην Ελλάδα να μην το έχουμε δει ακόμη, όμως άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να εφαρμόζουν σταδιακά ένα νέο σύστημα εισόδου και εξόδου στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, καταχωρίζοντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών.

Το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES), ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που απαιτεί από τους ταξιδιώτες να καταχωρίζονται στα σύνορα με τη σάρωση του διαβατηρίου τους και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφίας, θα εισαχθεί και θα ισχύσει πλήρως σε διάστημα έξι μηνών.

Σύστημα εισόδου – εξόδου: Η πίεση στο μεταναστευτικό φέρνει μέτρα

Η κίνηση αποσκοπεί στον εντοπισμό ατόμων που παραμένουν παράνομα σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, στην καταπολέμηση της απάτης (αντιποίησης) ταυτότητας και στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, εν μέσω πολιτικής πίεσης σε ορισμένες χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν πιο σκληρή στάση.

«Το σύστημα εισόδου/εξόδου αποτελεί τον ψηφιακό κορμό του νέου κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη μετανάστευση και το άσυλο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ..

Οι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να καταχωρίζουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την πρώτη τους είσοδο στον χώρο Σένγκεν, που περιλαμβάνει όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ εκτός από την Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Για τις επόμενες μετακινήσεις θα απαιτείται μόνο βιομετρική επαλήθευση του προσώπου.

Το σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό, με την αντικατάσταση της σφράγισης των διαβατηρίων με ηλεκτρονικά αρχεία, στις 10 Απριλίου 2026.

«Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που φτάνει σε εξωτερικά σύνορα θα υποβάλλεται σε επαλήθευση ταυτότητας, έλεγχο ασφαλείας και καταχώριση στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ», δηλώνει ο επίτροπος Μπρούνερ.

Τι δείχνει η πιλοτική εφαρμογή στα σύνορα Σερβίας – Κροατίας

Στο συνοριακό σταθμό Μπαγιάκοβο, μεταξύ της Σερβίας και της γειτονικής Κροατίας που είναι κράτος μέλος της ΕΕ, εκατοντάδες άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους Σέρβοι, περίμεναν στην ουρά με τα αυτοκίνητά τους για περίπου 20 λεπτά την Κυριακή, πριν εισέλθουν στους θαλάμους για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και τη σάρωση προσώπου.

«Υπάρχουν πέντε ανοιχτές λωρίδες, οπότε μας πήρε περίπου 20 λεπτά στην ουρά και περίπου δύο λεπτά (στο θάλαμο) για καθέναν από τους πέντε μας από το αυτοκίνητο», είπε ο Ντάλιμπορ Βράνιτς από τη Σερβία.

Βρετανός υπουργός Ασφάλειας: Στόχος να αποτρέψουμε την παράνομη μετανάστευση

Για τους Βρετανούς ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν το λιμάνι του Ντόβερ, τον τερματικό σταθμό Eurotunnel στο Folkestone, ή τον τερματικό σταθμό Eurostar στο St Pancras International του Λονδίνου, η διαδικασία πραγματοποιείται στα σύνορα πριν φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο Ντόβερ και στον τερματικό σταθμό Eurotunnel, μόνο η κυκλοφορία φορτηγών και λεωφορείων υπόκειται σε ελέγχους EES από την Κυριακή.

Οι έλεγχοι επιβατικών οχημάτων θα ακολουθήσουν τον Νοέμβριο στο Ντόβερ και μέχρι το τέλος του έτους στο Eurotunnel, ενώ το Eurostar στον σταθμό St Pancras εισήγαγε σταδιακά τη νέα διαδικασία, ξεκινώντας με ορισμένους επαγγελματίες ταξιδιώτες από την Κυριακή.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έχουν κοινό στόχο την ασφάλεια των συνόρων μας και αυτά τα μέτρα εκσυγχρονισμού θα μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και να αποτρέψουμε την παράνομη μετανάστευση», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός για την Ασφάλεια των Συνόρων και το Άσυλο, Άλεξ Νόρις.

