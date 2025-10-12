Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να λανσάρει το EUDI Wallet, ένα νέο ψηφιακό «πορτοφόλι» ταυτότητας, που θα επιτρέπει στους πολίτες να ταξιδεύουν εντός της Ε.Ε. μόνο με το κινητό τους, να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές υπογραφές και να μειώνουν σημαντικά τον χρόνο έκδοσης εισιτηρίων και επιβίβασης σε πλοία και αεροπλάνα. Από το καλοκαίρι του 2026, οι παλιές ελληνικές ταυτότητες θα πάψουν να ισχύουν ως επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Το EUDI Wallet θα είναι διαθέσιμο για τους Έλληνες πολίτες έως τον Νοέμβριο του 2026 και θα αποτελεί πανευρωπαϊκά πιστοποιημένο ψηφιακό εργαλείο, που θα δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διαχείρισης ασφαλών ψηφιακών εγγράφων, όπως διαβατήρια, νέες ταυτότητες και άδειες οδήγησης. Παράλληλα, θα υποστηρίζει ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές.

Η λειτουργία του βασίζεται στην τεχνολογία Verifiable Credentials, η οποία διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την ασφάλεια των εγγράφων. Το σύστημα θα υποστηρίζει ισχυρή αυθεντικοποίηση (SCA) και θα προστατεύει σε υψηλό βαθμό την ιδιωτικότητα των χρηστών. Μία ακόμα καινοτομία είναι ότι η χρήση του EUDI Wallet δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς οι έλεγχοι πραγματοποιούνται offline και όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά στο κινητό του χρήστη, χωρίς να καταλήγουν σε servers ή στο cloud.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι η δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη για το ποιες πληροφορίες θέλει να μοιραστεί. Κάθε χρήστης μπορεί να παρακολουθεί ποιες πληροφορίες έχει κοινοποιήσει, σε ποιον και για ποιον λόγο. Επιπλέον, το EUDI Wallet διευκολύνει την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και επιτρέπει στον χρήστη να παρέχει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες. Για παράδειγμα, αντί να δείχνει ολόκληρη την ταυτότητά του, μπορεί απλώς να επιβεβαιώνει ότι είναι άνω των 18 ετών.

Στον τομέα των αερομεταφορών, το EUDI Wallet αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες check-in, ελέγχου ασφαλείας και επιβίβασης, μέσω βιομετρικής επαλήθευσης στο κινητό. Πιλοτικά προγράμματα εξετάζονται ήδη σε συνεργασία με τη γερμανική Fraport και τη θυγατρική της Fraport Greece, με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης να αποτελεί το πρώτο σημείο δοκιμών.

Στην ακτοπλοΐα, έχουν ξεκινήσει πιλοτικές εφαρμογές με τη συμμετοχή της Fast Ferries, ενώ και άλλες εταιρείες δείχνουν ενδιαφέρον για δοκιμαστικές υλοποιήσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική μείωση του χρόνου κράτησης και επιβίβασης, απλοποιώντας την έκδοση εισιτηρίων και τις πληρωμές.

Το EUDI Wallet σηματοδοτεί μια ψηφιακή επανάσταση στην καθημερινή μετακίνηση και τη διαχείριση της ταυτότητας, δίνοντας έλεγχο στους πολίτες και ταυτόχρονα αυξάνοντας την ασφάλεια και την ταχύτητα στις συναλλαγές.