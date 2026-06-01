Αν και οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιση και η αρχική συμφωνία κατάπαυσης πυρός σε ισχύ, Ιράν και ΗΠΑ προχώρησαν ξανά σε νέες επιθετικές ενέργειες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση των Φρουρών.

Όμως, η αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε «εχθρικούς» πυραύλους και drones, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός, με το εμιράτο να αποδίδει τις επιθέσεις αυτές στο Ιράν.

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ δήλωσε αργότερα σε ανακοίνωσή του ότι «θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις ειδεχθείς επιθέσεις».

Οι δε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, πριν την ιρανική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν «επιθέσεις αυτοάμυνας» ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones στο Γκορούκ και το νησί Κεσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανάρτηση στο X.

Η τελευταία τόνισε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν επίγειο σταθμό ελέγχου και δύο σημεία ελέγχου drones.

Η Centcom πρόθεσε ότι κανένα στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε.

Ιράν: Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παραβιάζουν την κατάπαυση πυρός

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές.

«Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία, όπως και έκαναν σήμερα το πρωί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα, καταγγέλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ. «Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.Τόνισε πως μια καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης, τις αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον και τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίηνσαν εν μέσω έντονης καχυποψίας και δυσπιστίας και η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται μέσα σε αυτό το κλίμα», δήλωσε ο ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

«Η άλλη πλευρά αλλάζει συνεχώς τις απόψεις της και προβάλλει καινούργιες ή αντιφατικές απαιτήσεις (…) είναι φυσικό αυτή η κατάσταση να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις», είπε.

Ξεκαθάρισε επίσηςότι η ιρανική πλευρά δεν συζητά με τις ΗΠΑ σε αυτό το στάδιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχειρία στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ, οργάνωσης συμμάχου του Ιράν.

«Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ, είπε ο Μπαγαΐ.

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν τάσσεται υπέρ αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης

Στο μεταξύ, ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τάχθηκε υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το πανίσχυρο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Τόνισε πως όλες οι κοινωνικές ομάδες, οικονομικοί φορείς και επιστήμονες, καθώς και το ευρύτερο κοινό θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Οι θέσεις του μεταρρυθμιστή Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στο Ιράν όπου, εδώ και δεκαετίες, τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις. Όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι αρμόδιοι οφείλουν να σταθούν στο πλευρό τους και να εργαστούν για την επίλυση των προβλημάτων, είπε ο ιρανός πρόεδρος.

Το Ιράν έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη αντιμέτωπο με ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω εκτεταμένης δυσαρέσκειας για το αυταρχικό καθεστώς. Οι πιο πρόσφατες, στις αρχές του έτους, εξελίχθηκαν στις σημαντικότερες των τελευταίων ετών. Οι ιρανικές αρχές τις κατέστειλαν βίαια και χιλιάδες διαδηλωτές εκτιμάται πως βρήκαν τον θάνατο.

Εν τω μεταξύ, το γραφείο του Μασούντ Πεζεσκιάν διέψευσε τις φήμες ότι ο πρόεδρος υπέβαλε την παραίτησή του στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπογραμμίζοντας ότι ο Πεζεσκιάν δεν θα σταματήσει να υπηρετεί τον ιρανικό λαό.

Ο Πεζεσκιάν απηύθυνε επίσης έκκληση στους πολίτες για εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων, καθώς το Ιράν πασχίζει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Εάν το Ιράν δεν καταφέρει να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και άλλων πηγών ενέργειας, αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε τομείς της βιομηχανικής παραγωγής, προειδοποίησε. Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίσουν την πραγματικότητα, τις απαιτήσεις και το κόστος της αντίστασης, ανέφερε ο ιρανός πρόεδρος.