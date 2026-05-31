Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς παγκοσμίως. Ως το πρώτο εθνικό πάρκο στην ιστορία, φιλοξενεί το 50% των ενεργών γεωθερμικών χαρακτηριστικών της Γης, προσφέροντας παράλληλα μερικές από τις καλύτερες ευκαιρίες παρατήρησης άγριας ζωής στις ΗΠΑ.

Ένα οικοσύστημα που κόβει την ανάσα

Είναι ένας τόπος όπου οι ιαματικές πηγές συναντούν φαράγγια και κοπάδια ζώων που διαβιούν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον. Φιλοξενώντας μερικούς από τους πιο ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς στον κόσμο, θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει γεγονός μαζικής εξαφάνισης, αν εκραγεί το υπερηφαίστειο που διαθέτει.

Advertisement

Advertisement

Παρά τους δυνητικούς κινδύνους, το Γέλοουστοουν αποτελεί μία ιδανική απόδραση. Εναέριες λήψεις από την περιοχή Grand Prismatic Spring στη λεκάνη Midway Geyser αποκαλύπτουν ένα από τα πιο εκπληκτικά χρωματικά θεάματα της φύσης: μια τεράστια λίμνη με ένα απίστευτο μπλε χρώμα στο κέντρο, που περιβάλλεται από έντονα πορτοκαλί ιζήματα πλούσια σε μέταλλα.

🌈

Dare to approach a "boiling" masterpiece? In the United States, the Grand Prismatic Spring is the largest hot spring in America, boasting stunning rainbow colors. The fascinating part of this spring in the United States is that its colors shift based on water temperature and… pic.twitter.com/F9nUYik9YX May 2, 2026

Με περισσότερα από 900 μίλια μονοπατιών πεζοπορίας, το πάρκο προσφέρει επιλογές για όλους, από εύκολες διαδρομές σε ξύλινα δάπεδα έως απαιτητικές ορεινές πεζοπορίες.

Το «Σερενγκέτι της Αμερικής»

Συχνά αποκαλείται το «Σερενγκέτι της Αμερικής», ιδιαίτερα η κοιλάδα Λαμάρ (Lamar Valley), η οποία αποτελεί ιδανικό σημείο για την παρατήρηση λύκων και αρκούδων γκρίζλι. Στην κοιλάδα Χέιντεν (Hayden Valley), οι επισκέπτες μπορούν να εντοπίσουν κοπάδια βισόνων, ελάφια και φαλακρούς αετούς.

Η φυσική του ομορφιά κορυφώνεται με το εντυπωσιακό Γκραντ Κάνιον του Γέλοουστοουν (Grand Canyon of the Yellowstone) και τους καταρράκτες Άπερ Φολς (Upper Falls), που διαθέτουν πτώση νερού διπλάσια σχεδόν από εκείνη του Νιαγάρα, καθώς και τη λίμνη Γέλοουστοουν, τη μεγαλύτερη λίμνη μεγάλου υψομέτρου στην ήπειρο.

Η Grande Prismatic Spring είναι η μεγαλύτερη θερμή πηγή των ΗΠΑ, με διάμετρο 91 μέτρων και βάθος περίπου 36 μέτρων. Τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί χρώματα οφείλονται στα «θερμόφιλα» -μικροσκοπικοί οργανισμοί που αγαπούν τη ζέστη και ευδοκιμούν στις θερμές πηγές του πάρκου.

Advertisement

Το Γέλοουστοουν διαθέτει περισσότερα από 100.000 υδροθερμικά χαρακτηριστικά και περίπου 500 θερμοπίδακες. Το πάρκο, έκτασης περίπου 8.900 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποτελεί ένα από τα τελευταία σχεδόν άθικτα μεγάλα εύκρατα οικοσυστήματα της Γης. Οι βίσονες ζουν εκεί αδιάλειπτα από τους προϊστορικούς χρόνους, ενώ ιθαγενείς κοινότητες κατοικούσαν στην περιοχή για περισσότερα από 10.000 χρόνια. Σήμερα, 27 φυλές αναγνωρίζονται επίσημα ως φορείς σύγχρονων και ιστορικών δεσμών με το Γέλοουστοο

Φέτος, η Εβδομάδα Εθνικών Πάρκων τον Αύγουστο θα γιορτάσει την 250η επέτειο της Αμερικής με εκατοντάδες εκδηλώσεις σε 433 εθνικά πάρκα της χώρας, με θέμα «Γιορτάζουμε την Ιστορία της Αμερικής».

Advertisement