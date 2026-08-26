Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μετάδοση της ταινίας «Κώδικας Ντα Βίντσι» στο κανάλι Rai 2 διακόπηκε απότομα ένα λεπτό πριν από το τέλος της.

Η αιφνίδια έναρξη της αθλητικής εκπομπής «Η Δίκη της Δευτέρας» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση στους τηλεθεατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διευθυντής ταινιών και σειρών της Rai, Αντριάνο ντε Μάιο, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την ταλαιπωρία του κοινού.

Το περιστατικό αποδόθηκε επίσημα σε τεχνικό πρόβλημα και σφάλμα στις αλφαριθμητικές ακολουθίες που ρυθμίζουν τη ροή του προγράμματος.

Ο υπεύθυνος του φορέα τόνισε πως το ανθρώπινο ή τεχνικό σφάλμα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβαρύνει τους τηλεθεατές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί τηλεθεατές έμειναν έκπληκτοι το βράδυ της Δευτέρας, καθώς παρακολουθούσαν στη Rai 2 τη δημοφιλή ταινία «Κώδικας Ντα Βίντσι». Μόλις ένα λεπτό πριν από την ολοκλήρωσή της, η μετάδοση διακόπηκε απροσδόκητα, προκειμένου να ξεκινήσει η αθλητική εκπομπή «Il Processo del Lunedì» («Η Δίκη της Δευτέρας»).

Η απόφαση του ιταλικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς τηλεθεατές να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι δεν παρακολούθησαν το τελευταίο λεπτό της ταινίας.

Advertisement

Advertisement

Rai 2 pubblicizza da giorni la trilogia di Dan Brown. Ecco come stasera ha brutalmente tagliato il finale de “Il Codice Da Vinci” per fare spazio a “Il Processo del Lunedì”, in barba al rispetto dovuto a chi paga il canone e aspetta le 21.30 per la prima serata pic.twitter.com/udcfnPWth7 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 25, 2026

Η ταινία που «κόπηκε» για χάρη του ποδοσφαίρου

Ο «Κώδικας Ντα Βίντσι» (The Da Vinci Code), που κυκλοφόρησε το 2006 με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς, αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Νταν Μπράουν, το οποίο εκδόθηκε το 2003. Το θρίλερ μυστηρίου γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσυζητημένες ταινίες του είδους.

Η κινηματογραφική παραγωγή απέφερε περίπου 758 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του 2006.

Η αιφνίδια διακοπή της ταινίας, μόλις ένα λεπτό πριν από το τέλος, προκειμένου να προβληθεί η ποδοσφαιρική εκπομπή, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους τηλεθεατές. Πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν την απόφαση της Rai στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασκώντας σκληρή κριτική στη δημόσια τηλεόραση.

Χαρακτηριστικά ήταν ορισμένα από τα σχόλια που δημοσιεύτηκαν:

«Κάτω η Rai, κάτω το σύστημα του ποδοσφαίρου!»

«Πληρώνω πάντα το τηλεοπτικό τέλος χωρίς να παραπονιέμαι, αλλά τώρα αρχίζω να σκέφτομαι ότι δεν έχει πια νόημα».

«Έγιναν ρεζίλι για ένα λεπτό ταινίας».

«Απόλυτη ντροπή».

Η επιλογή της Rai 2 να προτιμήσει την αθλητική εκπομπή αντί για το τελευταίο λεπτό της ταινίας μετατράπηκε έτσι σε θέμα έντονης συζήτησης, με τους τηλεθεατές να κατακλύζουν τα social media εκφράζοντας την οργή τους.

Advertisement

Alle 21.20 "Il Codice Da Vinci" di Ron Howard con Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Alfred Molina, Paul Bettany | A Parigi per un seminario, il simbolista Robert Langdon viene coinvolto nell'omicidio del curatore del Louvre che lascia un messaggio di sangue con il suo nome pic.twitter.com/BWos6Y9OZU — Rai2 (@RaiDue) August 24, 2026

Δημόσια συγνώμη μετά την κατακραυγή – Υπήρξε «τεχνικό πρόβλημα»

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο Διευθυντής Ταινιών και Σειρών της Rai, Αντριάνο ντε Μάιο, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους τηλεθεατές, αποδίδοντας ωστόσο το κόψιμο του τέλους της ταινία σε «τεχνικό πρόβλημα».

Σύμφωνα με την La Repubblica, το λάθος αποδόθηκε στην πολυπλοκότητα των συστημάτων μετάδοσης και σε σφάλμα που σχετίζεται με τις «αλφαριθμητικές ακολουθίες» (sequenze alfanumeriche) που ελέγχουν τη ροή του προγράμματος.

Advertisement

Ο διευθυντής τόνισε πάντως ότι το «ανθρώπινο λάθος» ή η αστοχία των μηχανημάτων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβαρύνει το τηλεοπτικό κοινό.

«Χθες, οι τηλεθεατές της Rai δεν μπόρεσαν να δουν την τελική σκηνή της ταινίας «Ο Κώδικας Ντα Βίντσι», η οποία προβλήθηκε στο Rai2 σε prime time. Προσωπικά ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Η μετάδοση μιας ταινίας ή ενός μαγνητοσκοπημένου προγράμματος υπόκειται σε μια σειρά πολύπλοκων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αλφαριθμητικών ακολουθιών.

Όλα αυτά για σαράντα χιλιάδες ώρες κινηματογραφικής μετάδοσης από την Rai κάθε χρόνο. Αλλά το ανθρώπινο λάθος ή το λάθος των μηχανών που υποτίθεται ότι ελέγχουμε δεν μπορεί και δεν πρέπει να βαρύνει το κοινό μας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο

ντε Μάιο.

Advertisement