Δημόσια συγγνώμη για τη χρήση προσβλητικής γλώσσας σε βάρος αθλητών των Παραολυμπιακών Αγώνων ζήτησε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Ο Παναγιώτου είχε αναφερθεί σε αθλητές των Παραολυμπιακών με νοητική αναπηρία χρησιμοποιώντας τη λέξη «πελλοί» (τρελοί), κατά τη διάρκεια ενός εξάωρου podcast με Κύπριο Παραολυμπιονίκη κολυμβητή. Οι δηλώσεις αυτές επανήλθαν στη δημοσιότητα μήνες αργότερα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή την Κυριακή.

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για να χαρακτηρίσω οποιονδήποτε, οποιαδήποτε αναπηρία, διαταραχή ή ασθένεια», δήλωσε ο ευρωβουλευτής σε βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θέλω να αναγνωρίσω δημόσια το λάθος μου και να ζητήσω ειλικρινή συγγνώμη από τους αθλητές των Παραολυμπιακών», πρόσθεσε.

Ο Παναγιώτου, ευρέως γνωστός με το μικρό του όνομα, Φειδίας Παναγιώτου, είχε αναδειχθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από φάρσες και ακροβατικά βίντεο στο YouTube. Εκλέχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2024. Δεν ανήκει σε καμία πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο ίδρυσε πολιτικό κόμμα με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία».

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Φειδίας Παναγιώτου έχει 2,67 εκατ. συνδρομητές στο YouTube.