Ο Νάσος Γκαβέλας πρόσθεσε μία ακόμα σπουδαία διάκριση στο παλμαρέ του στο Νέο Δελχί. Ο 25χρονος χρυσός παραολυμπιονίκης του Παρισίου διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή κόσμου στα 100μ. Τ11, φτάνοντας στη κορυφή, αυτή τη φορά με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη.

Ο 25χρονος παραολυμπιονίκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 10.96 στα 100μ. Τ11 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου στο Νέο Δελχί.

Ο Νάσος Γκαβέλας έχει αναδειχθεί δύο φορές νικητής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024, ενώ έχει και τα χρυσά μετάλλια στα 100μ. Τ12 από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2018 στο Βερολίνο και του 2019 στο Μπίντγκοτζ.