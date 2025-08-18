Ύστερα από 20 χρόνια απουσίας και αβεβαιότητας για την ύπαρξή του, το μικρότερο φίδι του κόσμου επανεμφανίστηκε στα Μπαρμπέιντος, προκαλώντας συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.

Το λεγόμενο «φίδι-νήμα» των Μπαρμπέιντος (Barbados threadsnake), είχε να καταγραφεί επίσημα από το 2005 και θεωρούταν πιθανώς εξαφανισμένο. Τελικά, το φίδι εντοπίστηκε κάτω από μια πέτρα στο κέντρο του νησιού, κατά τη διάρκεια οικολογικής αποστολής τον Μάρτιο, που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος των Μπαρμπέιντος σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό διατήρησης της άγριας ζωής Re:wild.

Το μικροσκοπικό αυτό φίδι, το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του φτάνει μόλις τα 10 εκατοστά και έχει πάχος όσο ένα νήμα μακαρονιού, είχε ενταχθεί σε παγκόσμιο κατάλογο 4.800 ειδών φυτών, ζώων και μυκήτων που θεωρούνταν «χαμένα για την επιστήμη».

Ανησυχία για την επιβίωση του είδους

Η σπανιότητά του εγείρει ανησυχίες για τη διατήρησή του.

«Αν ο πληθυσμός του φίδιου-νήματος είναι ιδιαίτερα αραιός, φοβάμαι για τη δυνατότητά τους να βρουν ταίρι και να αναπαραχθούν, ειδικά εφόσον το φυσικό τους περιβάλλον συνεχίζει να υποβαθμίζεται ή να απειλείται», ανέφερε ο Connor Blades, υπεύθυνος έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο ίδιος, μαζί με τον Justin Springer, συντονιστή του προγράμματος Καραϊβικής του Re:wild, αναζητούσαν το φίδι και άλλα ενδημικά ερπετά του νησιού για περισσότερο από έναν χρόνο, στο πλαίσιο προγράμματος διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Κατά την αποστολή του Μαρτίου, ο Springer είπε αστειευόμενος στον Blades: «Μυρίζομαι ένα φίδι-νήμα», την ώρα που ανασήκωνε μια πέτρα παγιδευμένη κάτω από ρίζα δέντρου. Προς μεγάλη τους έκπληξη, το φίδι βρισκόταν εκεί.

«Όταν έχεις περάσει μήνες ψάχνοντας κάτι και δεν το βλέπεις ποτέ, είναι πραγματικά σοκαριστικό όταν το αντικρίζεις επιτέλους», σχολίασε ο Springer.

Πηγή: Guardian