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Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε μια γυναίκα στη Νεάπολη Λάρισας, όταν αποφάσισε να ελέγξει το αυτοκίνητό της εξαιτίας ενός ασυνήθιστου θορύβου που άκουγε από το εσωτερικό του οχήματος.

Ανοίγοντας το καπό, διαπίστωσε ότι στη μηχανή είχε βρει καταφύγιο ένα μεγάλο φίδι, γεγονός που την οδήγησε να ζητήσει άμεσα βοήθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι ανέλαβαν την ασφαλή απομάκρυνση του ερπετού. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ένας από τους άνδρες της υπηρεσίας χειρίζεται την κατάσταση με απόλυτη ψυχραιμία, καταφέρνοντας να βγάλει το φίδι, το οποίο είχε μήκος περίπου 1,5 μέτρο, από τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Το περιστατικό προσέλκυσε το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα.