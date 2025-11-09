Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ, πριν πλήξει τη βόρεια Λουσόν, όπως αναμένεται.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

Άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότερες περιοχές σε όλη τη Λουσόν, την πιο πολυπληθή νήσο των Φιλιππίνων έχουν τεθεί στο υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, Μανίλα, παραμένει στο επίπεδο 3.

Η 21η καταιγίδα που έπληξε τις Φιλιππίνες φέτος

Ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας έκλεισε αρκετά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Αεροδρόμιο Bicol και το Sangley στη Μητροπολιτική Περιοχή της Μανίλα.

Το γραφείο πολιτικής άμυνας ανέφερε ότι ένα άτομο πνίγηκε στο Catanduanes και ότι οι πυροσβέστες ανέσυραν το πτώμα μιας γυναίκας που είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου σπιτιού στην πόλη Catbalogan.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ, που ονομάζεται τοπικά Oυβάν, είναι η 21η καταιγίδα που πλήττει φέτος τη χώρα, η οποία συνήθως δέχεται περίπου 20 καταιγίδες το χρόνο, και απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις προσπάθειες αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς το αρχιπέλαγος της Νοτιοανατολικής Ασίας ανακάμπτει από τον τυφώνα Kalmaegi, ο οποίος σκότωσε 224 άτομα στις Φιλιππίνες και πέντε στο Βιετνάμ.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμένεται να κατευθυνθεί βορειοδυτικά από τη Δευτέρα και στη συνέχεια βόρεια μέχρι την Τρίτη, διατηρώντας την ένταση του τυφώνα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία PAGASA.

Μέχρι την Τετάρτη, προβλέπεται να κινηθεί προς το Στενό της Ταϊβάν, εξασθενώντας πριν φτάσει στη δυτική Ταϊβάν την Πέμπτη. Στη συνέχεια, προβλέπεται να χάσει γρήγορα τη δύναμή του πριν εμφανιστεί στα νερά των νησιών Ryukyu ως ένα ασθενές τροπικό σύστημα.

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.



Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.



Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

UWAN IS COMING. Strong waves smash into the coastline of Dinapigue, Isabela on Sunday (Nov. 9, 2025), as Super Typhoon #UwanPH (Fung-wong) approaches the landmass of Luzon.



The powerful cyclone is expected to make landfall in Aurora province tonight or early Monday (Nov. 10)… pic.twitter.com/AIjQiwgKPf Advertisement November 9, 2025

Οι αρχές προτρέπουν σε εκκένωση

Ο υπουργός Άμυνας Γκιλμπέρτο Τεοντόρο προέτρεψε τους κατοίκους που βρίσκονται στη διαδρομή της καταιγίδας να συμμορφωθούν με τις εντολές εκκένωσης, προειδοποιώντας ότι η άρνηση συμμόρφωσης είναι επικίνδυνη και παράνομη.

«Ζητάμε από τους πολίτες να εκκενώσουν προληπτικά την περιοχή, ώστε να μην χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε διασώσεις την τελευταία στιγμή, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή αστυνομικών, στρατιωτών, πυροσβεστών και μελών της ακτοφυλακής», δήλωσε σε δημόσια ομιλία του.

Οι αρχές ελπίζουν να αποφύγουν θύματα αυτή τη φορά, δήλωσε ο αξιωματούχος της πολιτικής άμυνας Raffy Alejandro σε συνέντευξη Τύπου.

Ο στρατός έχει ανακατευθύνει περίπου 2.000 στρατιώτες από την εκπαίδευση στο πεδίο για να επικεντρωθούν στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση καταστροφών.

«Φοβόμαστε»

Στην Isabela, στο βόρειο Luzon, δεκάδες οικογένειες βρήκαν καταφύγιο σε ένα γήπεδο μπάσκετ που μετατράπηκε σε κέντρο εκκένωσης.

«Ακούσαμε στις ειδήσεις ότι ο τυφώνας είναι πολύ ισχυρός, οπότε εκκενώσαμε νωρίς», είπε ο Κρίστοφερ Σάντσεζ, 50 ετών, ο οποίος έφυγε με την οικογένειά του.

«Αφήσαμε τα πράγματά μας στις στέγες των σπιτιών μας, καθώς κάθε φορά που υπάρχει καταιγίδα, ερχόμαστε εδώ επειδή ζούμε ακριβώς δίπλα στο ποτάμι», είπε στο Reuters. «Σε προηγούμενες καταιγίδες, τα νερά της πλημμύρας ανέβηκαν πάνω από το ύψος ενός ανθρώπου.

Φοβόμαστε. Είμαστε εδώ με τα εγγόνια και τα παιδιά μας. Όλη η οικογένεια βρίσκεται στην περιοχή εκκένωσης».