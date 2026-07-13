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Η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία αποτέλεσαν τους κυριότερους αγοραστές του ρωσικού καυσίμου από τη μονάδα Yamal LNG.

Παρά τις επιβληθείσες κυρώσεις, οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν τις εισαγωγές λόγω υφιστάμενων μακροχρόνιων συμβολαίων που παραμένουν σε ισχύ έως το 2027.

Οι ευρωπαϊκές λιμενικές και ναυπηγικές υποδομές παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ρωσικού στόλου των εξειδικευμένων δεξαμενόπλοιων.

Οι παραδόσεις ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ασία σημείωσαν σημαντική πτώση κατά την ίδια περίοδο, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 74 τοις εκατό.

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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση των εισαγωγών στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler, τα οποία δημοσιεύουν οι Financial Times, οι εισαγωγές από το Yamal LNG –τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής LNG της Ρωσίας, που ελέγχεται από τη Novatek– έφτασαν τους 9,89 εκατ. τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

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Η Ευρώπη απορρόφησε σχεδόν όλη την παραγωγή

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες απορρόφησαν σχεδόν το σύνολο της παραγωγής του εργοστασίου στη Σιβηρία, διατηρώντας ουσιαστικά σε λειτουργία μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στο πέμπτο έτος του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης Urgewald, οι ευρωπαϊκές αγορές του πρώτου εξαμήνου ενδέχεται να κόστισαν έως και 6 δισ. ευρώ.

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές ήταν:

Γαλλία: 3,6 εκατ. τόνοι

Βέλγιο: 2,9 εκατ. τόνοι

Ισπανία: 2,7 εκατ. τόνοι

Η Γαλλία παραμένει ο σημαντικότερος πελάτης του Yamal LNG, ενώ οι εξαγωγές προς την Ευρώπη βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2021.

Γιατί συνεχίζονται οι αγορές

Παρά την αυστηροποίηση των κυρώσεων, οι εισαγωγές συνεχίζονται επειδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξακολουθεί να επιτρέπει την εκτέλεση υφιστάμενων μακροχρόνιων συμβολαίων για την προμήθεια ρωσικού LNG.

Η απαγόρευση των εισαγωγών που βασίζονται σε αυτές τις συμβάσεις θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ αργότερα μέσα στο ίδιο έτος θα ακολουθήσει και η πλήρης διακοπή των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών.

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Η Ευρώπη παραμένει κρίσιμη για το Yamal

Παρά τις κυρώσεις, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κρίκο στην αλυσίδα λειτουργίας του Yamal LNG.

Η μονάδα, που βρίσκεται στη ρωσική Αρκτική, εξαρτάται από έναν περιορισμένο στόλο εξειδικευμένων παγοθραυστικών δεξαμενόπλοιων τύπου Arc7, τα οποία χρειάζονται γρήγορη εξυπηρέτηση σε ευρωπαϊκά λιμάνια ώστε να διατηρείται ο ρυθμός των εξαγωγών.

Αντίθετα, οι μεταφορές προς την Ασία μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού είναι πιο αργές και επιχειρησιακά πιο απαιτητικές.

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Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ οι εξαγωγές προς την Ευρώπη εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ, οι παραδόσεις του Yamal LNG προς την Ασία μειώθηκαν κατά 74% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι κυρώσεις αλλάζουν τις ενεργειακές ροές

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ολοένα και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι στη μεταφορά ρωσικού LNG προς την Ασία, λόγω του αυξημένου κινδύνου παραβίασης των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Την ίδια στιγμή, τα εξειδικευμένα δεξαμενόπλοια που εξυπηρετούν το Yamal εξακολουθούν να βασίζονται σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία για επισκευές και τεχνική υποστήριξη, γεγονός που αναδεικνύει ότι, παρά το καθεστώς κυρώσεων, οι ευρωπαϊκές υποδομές παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία του μεγαλύτερου έργου υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρωσίας.

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Με πληροφορίες από Financial Times