Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ηθοποιός Φλόρενς Πιου διέψευσε κατηγορηματικά τους διαδικτυακούς ισχυρισμούς ότι υποβλήθηκε σε πλαστική επέμβαση στο πρόσωπο ή έκανε χρήση σκευασμάτων αδυνατίσματος.

Η ίδια εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την κουλτούρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αναλύει και επικρίνει συνεχώς το σώμα των γυναικών.

Η Πιου αποκάλυψε ότι έχει κινηθεί νομικά κατά εφημερίδων που χρησιμοποίησαν εικόνες της παραποιημένες από τεχνητή νοημοσύνη για να προωθήσουν ψευδείς διαφημιστικούς ισχυρισμούς.

Η ηθοποιός τόνισε ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της οφείλεται αποκλειστικά στη συστηματική γυμναστική που ακολουθεί και κάλεσε το κοινό να δείχνει ευγένεια.

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Η Φλόρενς Πιου εξέδωσε μια δεύτερη δήλωση σχετικά με τους «ανησυχητικούς» ισχυρισμούς ότι είχε υποβληθεί πρόσφατα σε πλαστική επέμβαση.

Μετά την παρουσία της στα Governors Awards στο Χόλιγουντ το Σαββατοκύριακο, διαδικτυακοί σχολιαστές δημοσίευσαν βίντεο υποστηρίζοντας ότι η ηθοποιός είχε κάνει κάποια επέμβαση.

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Λίγο αργότερα, η Πιου διέψευσε τους ισχυρισμούς στα σχόλια μιας ανάρτησης στο Evie Magazine, επιμένοντας: «Είμαι γυναίκα. (Τα σώματα) και τα πρόσωπα αλλάζουν.»

Florence Pugh has published a new statement on Instagram railing against claims she had plastic surgery on her face: "I have never been on Ozempic and I have never done face surgery." "I find it so stressful waking up and having thousands of people talking about you and your body in ways that you can’t even comprehend. I’m aware that the culture on socials currently is very interested in talking about people’s surgery and Ozempic changes, it’s clearly a part of our time right now, that there’s this frenzy of people picking apart what’s truth and what’s fake. I woke up the other morning and quite a lot of you were discussing my face and body in such a disturbing way… Yes, I’m disturbed. For women who now think that I’m someone I’m not. For having my body dissected and pointed at again. I have spent my whole career defending and protecting bodies that just grow the way they grow. I was subjected to fat shaming in the business from the moment I started and I have loved every time I get to tell someone to fuck off when they are being inappropriate about my weight, and I’m not changing that now just because you’ve all said so." Read the full statement here: https://t.co/NK4uE6H7HP November 18, 2026

H νέα διάψευση της Φλόρενς Πιου

Αλλά μετά τη διάδοση των φημών στο διαδίκτυο, η σταρ του Little Women ανάρτησε ένα μακροσκελές μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο διέψευδε κατηγορηματικά ότι είχε κάνει ποτέ πλαστική χειρουργική ή ενέσεις αδυνατίσματος.

«Βρίσκω πολύ αγχωτικό το να ξυπνάς και να υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που μιλούν για σένα και το σώμα σου με τρόπους που δεν μπορείς καν να κατανοήσεις», ξεκίνησε. «Γνωρίζω ότι η κουλτούρα στα social media αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται πολύ να μιλάει για πλαστικές επεμβάσεις και αλλαγές με Ozempic, είναι σαφώς μέρος της εποχής μας τώρα, υπάρχει αυτή η φρενίτιδα ανθρώπων που επιλέγου τι είναι αλήθεια και τι ψέμα».

Η Φλορενς συνέχισε τονίζοντας ότι έχει κουραστεί να της “αποσυναρμολογούν” το σώμα και να τη δαιμονοποιούν για το βάρος της. “Ποτέ δεν έχω πάρει Ozempic. Ποτέ δεν έκανα καμία πλαστική στο πρόσωπο. Και μην πείτε ποτέ ότι αυτή δεν είναι η μύτη μου, πάντα είχα αυτό το όμορφο σχήμα σαν χιονοδρομική πλαγιά. Ακόμα και από μωρό!” συνέχισε η 30χρονη, αναφέροντας ότι φέτος γυμνάζεται περισσότερο στο γυμναστήριο και τώρα μπορεί να κάνει έξι έλξεις και να σηκώσει 110 κιλά. Σε άλλο σημείο της ανάρτησής της, η Φλορενς αποκάλυψε ότι έχει κάνει μήνυση σε “μερικές” εφημερίδες φέτος επειδή είχαν αγοράσει εικόνες που δημιουργήθηκαν από AI, δείχνοντάς την να παίρνει ενέσεις.

«Ισχυρίζονταν στο εν λόγω άρθρο ότι έλεγα στους θαυμαστές και τους ακολούθους μου στο Instagram να κάνουν μποτοξ και ενέσεις στα χείλη. Ψεύδονται για να πουλήσουν τις ιστορίες τους. Αλλά με έβλαψαν», δήλωσε. «Μην λερώνετε τη φήμη μου με αυτόν τον τρόπο. Θέλω όλοι να γνωρίζουν, καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε σε μια στρεβλή περίοδο στην ιστορία της εικόνας αυτή τη στιγμή, με τα πρότυπα ομορφιάς να αλλάζουν, να γίνονται ολοένα και πιο δύσκολο να τα παρακολουθείς. Αλλά παρακαλώ να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και τους άλλους όταν σχολιάζετε την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων.»

Πιο πρόσφατα, η Φλόρενς Πιου εμφανίστηκε στη σειρά του Netflix “East of Eden” και είχε μια σύντομη εμφάνιση στο Marvel’s Spider-Man: Brand New Day. Έχει επίσης δύο ταινίες – Dune: Part Three και Avengers: Doomsday – προγραμματισμένες για κυκλοφορία στις 18 Δεκεμβρίου.