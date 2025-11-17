Τα Governors Awards είναι μια εξαιρετικά σημαντική ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS) — τον ίδιο φορέα που διοργανώνει την κύρια τελετή των Όσκαρ αλλά δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά.

Ο σκοπός αυτών των βραβείων είναι να τιμήσουν τις συνεισφορές στον κινηματογράφο που δεν εμπίπτουν στις ανταγωνιστικές κατηγορίες της κύριας τηλεοπτικής μετάδοσης των Όσκαρ- φέτος την παράσταση έκλεψε ο Τομ Κρουζ που κράτησε το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας του.

Η αγκαλιά του Τομ Κρουζ στον σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Γκονζάλεζ Ιναρίτου.

Βραβείο Governors για το σύνολο της καριέρας «The Academy Honorary Award»: Απονέμεται για «εξαιρετική διάκριση για το σύνολο του έργου στον κινηματογράφο και εξαιρετική συνεισφορά στις κινηματογραφικές τέχνες και επιστήμες». Με αυτόν τον τρόπο η Ακαδημία αναγνωρίζει τα των οποίων ολόκληρη η καριέρα —και όχι μόνο η ταινία ενός έτους— αξίζει το αγαλματίδιο Όσκαρ. Φετινοί νικητές ήταν η χορογράφος Ντέμπι Άλεν και ο σκηνογράφος Γουίν Τόμας.

Βραβείο Governors ανθρωπιστικής προσφορά Jean Hersholt: Αυτό το βραβείο, επίσης ένα αγαλματίδιο Όσκαρ, αναγνωρίζει ένα άτομο του κλάδου του κινηματογράφου του οποίου «οι ανθρωπιστικές προσπάθειες έχουν προσδώσει κύρος στον κλάδο, προωθώντας την ανθρώπινη ευημερία και συμβάλλοντας στη διόρθωση των ανισοτήτων». Φετινή νικήτρια ήταν η Ντόλι Πάρτον που δεν έδωσε το παρών για λόγους υγείας.

Βραβείο Irving G. Thalberg Memorial: Αυτό απονέμεται σε έναν παραγωγό του οποίου το έργο αντανακλά μια σταθερά υψηλή ποιότητα κινηματογραφικής παραγωγής.

Τα Governors Awards δημιουργήθηκαν για να μεταφέρουν αυτές τις ειδικές, μη ανταγωνιστικές τιμητικές διακρίσεις σε ένα ξεχωριστό γκαλά κάθε χρόνο τέτοια εποχή, επιτρέποντας στους αποδέκτες των βραβείων να δώσουν τον ευχαριστήριο λόγο τους χωρίς χρονικό περιορισμό απελευθερώνοντας χρόνο από την τηλεοπτική τελετή των Όσκαρ.

Η Τζένιφερ Λόρενς με δημιουργία Christian Dior.

Και η Αριάνα Γκράντε επένδυσε στον οίκο Dior.

Η Νάταλι Πόρτμαν όπως πάντα με δημιουργία του οίκου Dior, αφού αποτελεί μούσα του γαλλικού οίκου μόδας.

Η Κέιτ Χάντσον (με Valentino τουλέτα που την έβαλε στη λίστα με τις κακοντυμένες της βραδιάς) πόζαρε μαζί με τον Χιου Τζάκμαν.

O Ντουέιν Τζόνσον συνόδευε την Έμιλι Μπαντ με κόκκινη δημιουργία Schiaparelli που πήρε αρνητικές κριτικές.

Η Έμα Στόουν παρέμεινε πιστή στον οίκο Louis Vuitton.

Ιδιαίτερα αδυνατισμένος εμφανίστηκε ο 52χρονος Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος.

Η 56χρονη Τζένιφερ Λόπεζ με τουαλέτα Tamara Ralph.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου με δημιουργία Dries Van Noten.