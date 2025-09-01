Τουλάχιστον 800 είναι οι νεκροί και πάνω 2.800 οι τραυματίες από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης της χώρας.
Ο σεισμός σκότωσε 812 άτομα, είπε ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ενώ ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Καμπούλ, ζήτησε διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής.
Ο μεγέθους 6 Ρίχτερ σεισμός έπληξε δύο ανατολικές επαρχίες λίγο πριν τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) της Κυριακής (Κουνάρ, Νανγκαρχάρ). Το επίκεντρο ήταν 27χλμ μακριά από το Τζαλαλαμπάντ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, και περίπου 140 χλμ από την πρωτεύουσα, Καμπούλ. Η περιοχή είναι ορεινή, με περιορισμένες τηλεπικοινωνίες. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να μεγαλώσει, δεδομένης της αδυναμίας για ακριβείς εκτιμήσεις, ενώ πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, ισοπεδώθηκαν τρία χωριά στην επαρχία Κουνάρ, με σημαντικές ζημιές σε πολλά άλλα. Αρχικές αναφορές υποδείκνυαν 30 νεκρούς σε ένα και μόνο χωριό.
Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα. Ο συγκεκριμένος σεισμός ήταν ο χειρότερος στο Αφγανιστάν από τον Ιούνιο του 2022, που δόνηση 6,1 Ρίχτερ σκότωσε τουλάχιστον 1.000 άτομα.
ویډیو: د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي او ژوبل شوي کسان د هوا له لارې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لېږدول کیږي.#طلوعنیوز pic.twitter.com/MQNdoLyJw6— TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2025
Με πληροφορίες από Reuters, BBC