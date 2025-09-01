Τουλάχιστον 800 είναι οι νεκροί και πάνω 2.800 οι τραυματίες από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης της χώρας.

Ο σεισμός σκότωσε 812 άτομα, είπε ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ενώ ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Καμπούλ, ζήτησε διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Advertisement

Advertisement

A strong earthquake in eastern Afghanistan near the Pakistan border has killed hundreds of people and injured at least 1,000 others.



The 6.0-magnitude quake hit a series of towns in the province of Kunar, near the city of Jalalabad



🔗 https://t.co/aAg4rS0h8u pic.twitter.com/vVpLhfy6ES — Sky News (@SkyNews) September 1, 2025

Ο μεγέθους 6 Ρίχτερ σεισμός έπληξε δύο ανατολικές επαρχίες λίγο πριν τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) της Κυριακής (Κουνάρ, Νανγκαρχάρ). Το επίκεντρο ήταν 27χλμ μακριά από το Τζαλαλαμπάντ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, και περίπου 140 χλμ από την πρωτεύουσα, Καμπούλ. Η περιοχή είναι ορεινή, με περιορισμένες τηλεπικοινωνίες. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να μεγαλώσει, δεδομένης της αδυναμίας για ακριβείς εκτιμήσεις, ενώ πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί.

ویدیو: زمین‌لرزه شب گذشته در ولایت‌های کنر و ننگرهار بیش از ۶۰۰ کشته و بیش از ۱۵۰۰ نفر دیگر زخمی برجا گذاشته است.#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/J8RNVVMScJ — TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2025

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, ισοπεδώθηκαν τρία χωριά στην επαρχία Κουνάρ, με σημαντικές ζημιές σε πολλά άλλα. Αρχικές αναφορές υποδείκνυαν 30 νεκρούς σε ένα και μόνο χωριό.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα. Ο συγκεκριμένος σεισμός ήταν ο χειρότερος στο Αφγανιστάν από τον Ιούνιο του 2022, που δόνηση 6,1 Ρίχτερ σκότωσε τουλάχιστον 1.000 άτομα.

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ Advertisement September 1, 2025

ویډیو: د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي او ژوبل شوي کسان د هوا له لارې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لېږدول کیږي.#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/MQNdoLyJw6 — TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2025

#Kunar:

A powerful #earthquake struck late last night in various areas of Nurgal district, Kunar province, causing both human casualties and significant financial losses to local communities.

In the immediate aftermath, officials from the #ARCS, along with medical teams, rushed… pic.twitter.com/dolNY2N6dp — Afghan Red Crescent | افغاني سره میاشت (@ARCSAfghanistan) September 1, 2025

Video: So far, 35 flights have been conducted from Nangarhar airport to Kunar, transporting 335 injured individuals to Nangarhar Regional Hospital, with efforts ongoing to transfer the remaining.#TOLOnews_English pic.twitter.com/j6UgsmSt3Z Advertisement September 1, 2025

A magnitude 6.2 earthquake struck southeastern Afghanistan on Sunday, August 31, 2025. The epicenter was located 25 kilometers southwest of Asadabad city in Kunar province.



I hope that one day this pain, which takes its toll on our nation in various ways, will end. pic.twitter.com/5oFqc32YpV — Political Base Abdul Maroof Azadmanish (@PoliticalBaseMA) August 31, 2025

This is incredibly sad and I’m so sorry to share it but I think everyone needs to see how deadly the earthquake in #Afghanistan has been.



Authorities say over 500 people have died in Koner and many people are still under the rubble. pic.twitter.com/3U5Uvrop4n — Aima Khan (@aima_kh) September 1, 2025

❗️🇦🇫 – On August 31, 2025, a 6.0-magnitude earthquake struck Kunar Province, Afghanistan, near Pakistan, killing at least 250 and injuring over 500, per Bakhtar News Agency.



Centered 27 km east-northeast of Jalalabad at a shallow 8 km depth, the quake caused severe damage in… pic.twitter.com/CQABKwbOkv Advertisement September 1, 2025

Με πληροφορίες από Reuters, BBC