Στο σημείο μηδέν και πάλι η Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη να απειλεί εκ νέου με αφανισμό του Ισραήλ και την κατάσταση να επιστρέφει στην αρχή της σύγκρουσης παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Ειδικότερα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησαν την Πέμπτη ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο το Ισραήλ «υπάρχει».

«Εκτός αν αυτό το κακό καθεστώς που σκοτώνει παιδιά εξαλειφθεί από προσώπου γης, η περιοχή της Δυτικής Ασίας δεν θα βρει ειρήνη», ανέφερε το IRGC σε δήλωσή του.

Η στρατιωτική οργάνωση αναφέρθηκε επίσης στα ειρηνευτικά σχέδια που πρότεινε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «κακό και τζογαδόρο», υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια αυτά δεν οδηγούν σε «τίποτα άλλο παρά θάνατο, δολοφονίες και τρόμο».

Νέο μήνυμα Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωτερικές διαιρέσεις στη χώρα του για να αντισταθμίσουν τις «στρατιωτικές ήττες» τους.

Σε γραπτή του δήλωση με αφορμή την «επέτειο της έναρξης της πρώτης περιόδου της Ισλαμικής Εθνοσυνέλευσης και την έναρξη της τρίτης χρονιάς λειτουργίας της Δωδέκατης Βουλής», καλεί σε ενότητα του ιρανικού λαού και κάνει λόγο για ένα «τυφλό σχέδιο του εχθρού» που έχει ως στόχο να «δημιουργήσει διχασμούς και αποσύνθεση, προκειμένου να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες και να γονατίσει το έθνος».

«Είναι επιτακτική ανάγκη κάθε άνθρωπος που είναι έτοιμος να θυσιαστεί…να εντείνει τις προσπάθειές του για τη διαφύλαξη της ενότητας και της συνοχής του έθνους και να μην επιτρέψει σε αδικαιολόγητες —ή ακόμη και δικαιολογημένες— διαφορές να εκφυλιστούν σε συγκρούσεις και διχασμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

لازم است تک‌تک جان‌فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پیوسته ملّت اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند. May 28, 2026

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αμερικανο-ισραηλινού βομβαρδισμού που σκότωσε τον πατέρα και προκάτοχό του στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα δημόσια, ωστόσο έχει εκδώσει σειρά γραπτών μηνυμάτων.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Η ευγνωμοσύνη για το μεγάλο δώρο της εθνικής ενότητας έγκειται στη δέσμευση του λαού της χώρας και ιδίως των πνευματικών και πολιτικών ελίτ της, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, να διαφυλάξουν αυτή την ενότητα, αποφεύγοντας τις άσκοπες πολιτικές διαμάχες και την ανάδειξη των κοινωνικών διαφορών.

Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον επιβεβλημένο πόλεμο, την οικονομική πίεση και την προπαγανδιστική και πολιτική πολιορκία, είναι να προκαλέσει κοινωνική διχόνοια και αποσύνθεση, προκειμένου να αντισταθμίσει τις ήττες του στο στρατιωτικό μέτωπο και να υποτάξει τον λαό.

Είναι επιτακτική ανάγκη κάθε άνθρωπος που είναι έτοιμος να θυσιαστεί, του οποίου η καρδιά χτυπά για τον Ισλαμισμό και την Επανάσταση ή για την ανεξαρτησία και την τιμή του Ιράν, να εντείνει τις προσπάθειές του για τη διαφύλαξη της ενότητας και της συνοχής του έθνους και να μην επιτρέψει σε αδικαιολόγητες —ή ακόμη και δικαιολογημένες— διαφορές να εκφυλιστούν σε συγκρούσεις και διχασμό, αλλά να αποτελεί, με λόγια και πράξεις, έκφραση της συνοχής και της ενότητας του έθνους.

Οι εκπρόσωποι του λαού θα πρέπει να αφιερώσουν όλες τους τις προσπάθειες στη συνεργασία με την κυβέρνηση, στον εκσυγχρονισμό της χώρας με τρόπο που αρμόζει σε αυτήν, στην επίλυση των προβλημάτων του λαού, ιδίως των οικονομικών και των ζητημάτων διαβίωσης, στην τόνωση της παραγωγής και της απασχόλησης, στην προώθηση της επιστημονικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, στην προώθηση του πολιτισμού και της ηθικής, στην καταπολέμηση της οικονομικής διαφθοράς, στον περιορισμό του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών, καθώς και στην εξάλειψη της φτώχειας.

Οι βουλευτές θα πρέπει να θέσουν ως κύρια προτεραιότητα την οικονομική σταθερότητα, τη μείωση του πληθωρισμού, τη διαχείριση της ρευστότητας, την αναζωογόνηση της παραγωγής, τη μεταρρύθμιση του Έβδομου Αναπτυξιακού Σχεδίου, καθώς και τη συμπερίληψη διατάξεων για τον εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον Δεύτερο και τον Τρίτο Επιβαλλόμενο Πόλεμο, και να χαράξουν έναν οδικό χάρτη για την κυβέρνηση και τους λοιπούς τομείς, τόσο υπό τις τρέχουσες συνθήκες όσο και για τη μεταπολεμική περίοδο».

